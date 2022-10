Offerte Esclusive Prime: Samsung Galaxy M13 al minimo

Chi è alla ricerca di uno smartphone economico può puntare oggi in direzione di Amazon, dove in occasione dell’evento Offerte Esclusive Prime il modello Samsung Galaxy M13 è proposto al suo prezzo minimo storico. Tra i punti di forza, un design ricercato e un comparto fotografico all’altezza delle aspettative.

Samsung Galaxy M13 in sconto con le Offerte Esclusive Prime

Ecco quali sono le specifiche tecniche principali: display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2048×1080 pixel), processore octa core, 4 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 megapixel, sensore frontale da 8 megapixel, supporto dual SIM, WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI e piena compatibilità garantita per tutti i servizi Google e per le applicazioni distribuite attraverso la piattaforma Play Store. Queste le versioni proposte.

Per accedere agli sconti dell’evento Offerte Esclusive Prime è necessario disporre di un abbonamento Prime. Chi non l’ha ancora attivato, lo può fare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

