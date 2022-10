Offerte Esclusive Prime: i migliori videogiochi in sconto

Anche gli appassionati di videogiochi possono approfittare dell’evento Offerte Esclusive Prime organizzato da Amazon per fare il pieno di titoli, risparmiando. Qui è dove passiamo in rassegna una selezione dei migliori articoli proposti in forte sconto durante queste 48 ore.

La Top 10 dei migliori videogiochi in sconto su Amazon

Gli amanti dei motori troveranno pane per i loro denti con F1 22, mentre chi preferisce i brividi forti può puntare in direzione di Resident Evil 3. C’è anche il picchiaduro più politicamente scorretto di sempre, Mortal Kombat 11 Ultimate, con le sue celebri fatality. Senza perdere altro tempo, ecco dunque la Top 10 dei migliori titoli videoludici in sconto oggi su Amazon.

Si tratta delle copie fisiche, spedite a casa nella loro confezione originale da esporre poi di fianco al PC o alle console. L’unico requisito necessario per approfittare delle occasioni proposte durante l’evento Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime attivo. Chi ancora non ce l’ha, può iniziare subito i 30 giorni di prova gratuita.

Con la sottoscrizione si ha accesso anche a tutto il catalogo dei contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.