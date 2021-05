Avete mai pensato a una tastiera laser? Bene, è giunto il momento di farlo. Un dispositivo che proietta una tastiera virtuale sul piano di lavoro, piccolo e compatto, dunque comodo da portare con sé. Oggi è proposto in offerta lampo su Amazon o approfittando del prezzo migliore su eBay.

Tastiera laser: il perfetto regalo nerd

È garantita la piena compatibilità con sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS e più in generale per tutti i device che supportano la connessione Bluetooth con una periferica esterna. Volendo è possibile anche collegare il cavo USB. Integra una batteria dalla durata pari a due ore ed è in grado di rilevare fino a 350 parole al minuto. Queste le versioni disponibili e gli store dove acquistarla:

Forse non la migliore delle tastiere per chi ne deve fare un uso intensivo quotidiano, ma di certo un gadget particolare e di sicuro impatto, da regalare o tenere sulla propria scrivania. Oggi è possibile approfittare dell’offerta lampo su Amazon o del prezzo migliore su eBay potendo contare in entrambi i casi sulla spedizione gratuita e immediata.