Le offerte di ho. Mobile: da soli 5,99 euro, anche in 5G e con eSIM

Restano pochi giorni per attivare le offerte di ho. Mobile che ti permettono di risparmiare. Scegli quella che preferisci: la più economica costa solo 5,99 euro al mese con 100 GB per navigare, minuti e SMS illimitati. Se vuoi, c’è anche quella con la connettività 5G inclusa e non manca la possibilità di richiedere la eSIM, direttamente dall’applicazione.

Le offerte di ho. Mobile con 5G ed eSIM

Prendiamo ad esempio quella con 200 GB per navigare in 5G, minuti e SMS illimitati. Ha la SIM gratis e prevede un costo di attivazione a partire da soli 2,99 euro (a seconda dell’operatore di provenienza). Oltre alla convenienza in termini economici, in confronto a quanto propongono i concorrenti, ci sono altri vantaggi come la possibilità di contattare in qualsiasi momento il servizio di assistenza anche via WhatsApp, per ricevere subito una risposta alle proprie domande. Se vuoi saperne di più, ti basta fare un salto sul sito ufficiale.

C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati. Vale a dire che, dopo aver effettuato il passaggio, se la qualità del servizio non risulterà soddisfacente, entro i primi 30 giorni sarai libero di chiedere il rimborso completo di quanto speso, senza incorrere in penali e senza alcun vincolo di permanenza. Inoltre, potresti trovare di tuo gradimento la possibilità di ottenere un numero personalizzato ad esempio con una data di nascita o un giorno speciale.

La tua abitazione non è raggiunta dalla fibra ottica o non vuoi sottoscrivere un contratto di rete fissa? ho. Mobile ha anche un’offerta per la casa. È quella che include 300 GB per la connettività su rete 4G con velocità fino a 60 Mbps, più che sufficiente per navigare, lavorare e guardare i contenuti in streaming: costa solo 17,99 euro al mese.