Offerte luce e gas a prezzo fisso: con NeN bollette leggere per un anno

I prezzi dell’energia all’ingrosso si stanno riducendo, dopo un 2022 su quotazioni record, ed è il momento di valutare l’attivazione di nuove offerte luce e gas a prezzo fisso e bloccato. All’orizzonte, infatti, c’è una primavera in cui, come avvenuto lo scorso anno, l’energia potrebbe tornare a crescere per via della necessità di riempire gli stock di gas in vista della prossima stagione invernale che potrebbe essere molto più rigida rispetto all’inverno che si avvia alla conclusione.

Scegliere una tariffa a prezzo fisso, ora che le condizioni del mercato sono più sostenibili, è, quindi, un buon modo per mettersi al riparo da eventuali rincari futuri, con la consapevolezza che le offerte del mercato libero non hanno vincoli. Di conseguenza, sarà sempre possibile (e gratuito) valutare un nuovo cambio di fornitore nel corso dei prossimi mesi nel caso in cui i prezzi dovessero continuare a scendere.

Quali sono le offerte luce e gas a prezzo fisso da attivare oggi? Le opzioni diverse ma poche sono realmente vantaggiose. Una di queste arriva da NeN, il fornitore che opera in modo completamente digitale. Con NeN è possibile attivare tariffe a prezzo fisso per 12 mesi. Da notare, inoltre, che anche la rata mensile è fissa e viene calcolata in base al consumo dell’ultimo anno dell’utente. Con NeN, la luce costa 0,279 €/kWh mentre il gas costa 0,94 €/Smc. Per scoprire e attivare le offerte (luce e gas assieme o anche una sola delle due forniture) c’è il link qui di sotto.

Offerte luce e gas a prezzo fisso: con NeN si evitano gli aumenti e si riduce il costo dell’energia

L’offerta di NeN è molto vantaggiosa. Il fornitore garantisce l’accesso a tariffe a prezzo fisso e bloccato per 12 mesi. In particolare, il costo dell’energia è pari a:

0,279 €/kWh per l’energia elettrica con un costo fisso di 8 euro al mese (indipendente dal consumo)

per l’energia elettrica con un costo fisso di 8 euro al mese (indipendente dal consumo) 0,94 €/Smc per il gas naturale con un costo fisso di 8 euro al mese (indipendente dal consumo)

NeN definisce le sue offerte come “energia in abbonamento” per via della possibilità di accedere non solo ad un prezzo fisso ma anche ad una rata fissa. L’importo mensile da pagare viene stabilito in fase di attivazione dell’offerta (è necessario caricare l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore per ricavare il dato sul consumo annuo). Al termine dei 12 mesi di rata fissa, NeN andrà a calcolare una nuova rata, basata sui consumi reali dell’utente. Non ci sarà alcun vincolo di permanenza e si potrà cambiare fornitore senza costi.

Per attivare l’offerta a prezzo bloccato di NeN è possibile accedere al sito del fornitore e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Ricordiamo che per attivare l’offerta è sufficiente avere a disposizione una bolletta inviata dall’attuale fornitore (in versione PDF oppure le foto di una bolletta cartacea) da cui NeN ricaverà tutte le informazioni necessarie per l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.