Offerte Lyca Mobile: minuti illimitati, giga abbondanti e risparmio garantito

Quante volte ti sei ritrovato a spendere una fortuna per il tuo piano telefonico, sacrificando quei soldi che invece potresti usare per uscire, viaggiare o goderti i tuoi hobby preferiti? Con Lyca Mobile, risparmiare sulle bollette del telefono diventa semplice e immediato, così puoi finalmente tenere più soldi in tasca per divertirti senza rinunce.

L’offerta base che fa per te

Per chi desidera un piano semplice e senza sorprese, Lyca Mobile propone un’opzione imbattibile: 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, più 8GB di roaming in Europa, tutto a soli 5,99€ al mese. E non è finita qui: i primi due rinnovi sono completamente gratuiti, così puoi provare senza rischi. Se sei un vero appassionato di streaming, social e video, la promo Italy Pink è la soluzione perfetta. Con 200GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati e 9GB di roaming UE, tutto a 6,99€ al mese, avrai ben 50GB in più rispetto all’offerta base, con un costo praticamente irrisorio in più. Vantaggi esclusivi di Lyca Mobile

eSIM digitale : Se vuoi abbandonare la classica SIM fisica, Lyca Mobile ti offre la comodità della eSIM, attivabile direttamente dal tuo smartphone in pochi minuti, senza dover cercare adattatori o perdere tempo.

Piani internazionali : Sei spesso in viaggio o hai contatti all’estero? Lyca Mobile propone tariffe dedicate per chiamate internazionali a prezzi contenuti, così restare in contatto con amici e familiari lontani non sarà più un problema.

Copertura di qualità: Affidandosi a reti di prim’ordine, Lyca Mobile garantisce una connessione stabile e veloce, ovunque tu sia, anche in movimento.

Visita il sito di Lyca Mobile, scegli l’offerta che fa per te e inizia a risparmiare senza complicazioni. È il momento di dire basta alle spese inutili e goderti il massimo della telefonia a prezzi giusti.