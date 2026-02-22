Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Se stai cercando tariffe per luce e gas trasparenti, convenienti e senza sorprese, Octopus Energia ti propone offerte studiate per tagliare i costi in bolletta senza rinunciare alla sostenibilità. Qui trovi subito le due principali soluzioni disponibili in Italia: una con prezzo bloccato per 12 mesi e una con costo collegato al mercato ma sempre competitivo – entrambe con energia elettrica proveniente da fonti 100 % rinnovabili.
Perché le offerte Octopus Energia sono così interessanti
Le offerte di Octopus Energia puntano su chiarezza, convenienza e sostenibilità. L’elettricità che ricevi arriva da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua), e questo si riflette non solo nella tua bolletta, ma anche nel tuo impatto ambientale. Con Octopus puoi scegliere tra due modalità principali di tariffazione:
-
Prezzo fisso per 12 mesi: paghi lo stesso costo dell’energia e del gas per un intero anno, senza sorprese legate alle fluttuazioni del mercato.
-
Prezzo Flex variabile: il costo della materia prima si adegua mensilmente in base ai valori di mercato, con una struttura semplice e trasparente.
Se preferisci stabilità e prevedibilità nelle tue bollette, l’opzione Octopus Fissa 12M è pensata per te. Con questa tariffa:
-
Il prezzo dell’energia elettrica resta bloccato per 12 mesi, così non risenti dei rialzi improvvisi.
-
Il gas viene anch’esso proposto con un prezzo fisso per lo stesso periodo.
-
Non ci sono vincoli di permanenza o penali nascoste – puoi sempre cambiare offerta o fornitore senza costi aggiuntivi.
Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato e cogliere eventuali ribassi, la tariffa Octopus Flex è la soluzione più flessibile. Con un prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSV per il gas, paghi l’energia in linea con i prezzi all’ingrosso, aggiungendo solo un piccolo margine di commercializzazione standard.