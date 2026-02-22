Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Se stai cercando tariffe per luce e gas trasparenti, convenienti e senza sorprese, Octopus Energia ti propone offerte studiate per tagliare i costi in bolletta senza rinunciare alla sostenibilità. Qui trovi subito le due principali soluzioni disponibili in Italia: una con prezzo bloccato per 12 mesi e una con costo collegato al mercato ma sempre competitivo – entrambe con energia elettrica proveniente da fonti 100 % rinnovabili.

Perché le offerte Octopus Energia sono così interessanti

Le offerte di Octopus Energia puntano su chiarezza, convenienza e sostenibilità. L’elettricità che ricevi arriva da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua), e questo si riflette non solo nella tua bolletta, ma anche nel tuo impatto ambientale. Con Octopus puoi scegliere tra due modalità principali di tariffazione:

Prezzo fisso per 12 mesi : paghi lo stesso costo dell’energia e del gas per un intero anno, senza sorprese legate alle fluttuazioni del mercato.

Prezzo Flex variabile: il costo della materia prima si adegua mensilmente in base ai valori di mercato, con una struttura semplice e trasparente.

Se preferisci stabilità e prevedibilità nelle tue bollette, l’opzione Octopus Fissa 12M è pensata per te. Con questa tariffa:

Il prezzo dell’energia elettrica resta bloccato per 12 mesi, così non risenti dei rialzi improvvisi.

Il gas viene anch’esso proposto con un prezzo fisso per lo stesso periodo.

Non ci sono vincoli di permanenza o penali nascoste – puoi sempre cambiare offerta o fornitore senza costi aggiuntivi.

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato e cogliere eventuali ribassi, la tariffa Octopus Flex è la soluzione più flessibile. Con un prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSV per il gas, paghi l’energia in linea con i prezzi all’ingrosso, aggiungendo solo un piccolo margine di commercializzazione standard.