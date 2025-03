Le offerte PER SEMPRE di iliad: mobile in 5G e fibra ottica

Sei alla ricerca dell’offerta giusta per mobile e fibra? iliad ha quello che fa per te. In questo momento, propone alcune tariffe molto vantaggiose sia per chi è sempre in movimento che per navigare e lavorare da casa. Diamo uno sguardo alle promozioni in corso, sottolineando che sono per sempre , come recita lo slogan dell’operatore: un punto di forza rispetto alla concorrenza, che mette al riparo da rincari futuri.

iliad: le offerte del momento per mobile e fibra

La prima si chiama GIGA 200 ed è pensata per lo smartphone. Include 200 GB per navigare in 5G (dove disponibile, altrimenti in 4G/4G+), minuti e SMS illimitati per comunicare con tutti in Italia e in 60 destinazioni nel mondo, 13 GB per il roaming in Europa e una vasta gamma di servizi aggiuntivi: Mi richiami, hotspot, zero scatti alla risposta, segreteria telefonica, portabilità del numero, tecnologia VoLTE e altro ancora. L’intero pacchetto a soli 9,99 euro al mese con attivazione SIM da 9,99 euro. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per la fibra, invece, è in corso l’offerta che propone uno sconto a 21,99 euro al mese per gli utenti mobile dell’operatore (in alternativa è 25,99 euro). È incluso il router Wi-Fi 7 per gestire ogni dispositivo in modo efficiente: dai telefoni ai tablet, dai computer agli apparecchi della smart home. Per attivarla non devi far altro che visitare il sito ufficiale.

A questo proposito, ti segnaliamo che il servizio è stato premiato da NPerf come il più veloce d’Italia. È merito della tecnologia FTTH che permette di arrivare fino a 5 Gbit/s in download e a 700 Mbit/s in upload. Richiede un contributo pari a 39,99 euro per l’installazione iniziale.

Non sappiamo fino a quando rimarranno disponibili le offerte di iliad qui elencate. Aggiungiamo infine che i clienti possono disporre gratuitamente del servizio McAfee Safe Family dedicato al parental control, utile per proteggere e monitorare la navigazione di tutta la famiglia.