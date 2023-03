Offerte di Primavera: Pixel 6a crolla al minimo storico

Tra gli smartphone Android più desiderati dell’ultimo periodo, grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo già al lancio nei mesi scorsi, Google Pixel 6a torna oggi a far parlare in quanto protagonista tra le Offerte di Primavera su Amazon con uno sconto del 28% sul listino. La spesa crolla al suo minimo storico: si tratta di un vero affare, considerando la qualità del comparto hardware, le molte funzionalità avanzate in dotazione e il supporto garantito direttamente dal gruppo di Mountain View.

L’affare del giorno: Pixel 6a tra le Offerte di Primavera

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, processore Tensor con chip Titan M2 per la sicurezza, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, due fotocamere posteriori (12,2+12 megapixel) e una frontale (8 megapixel), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G e batteria da 4.410 mAh. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

È particolarmente apprezzato da chi cerca uno smartphone dalle dimensioni non eccessive, che stia comodamente in tasca e che possa essere utilizzato senza difficoltà anche con una sola mano: 152x71x8 millimetri, 178 grammi. Il sistema operativo è ovviamente Android, con supporto alla ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti rilasciati da Google nei prossimi anni. Oggi, il Pixel 6a nella colorazione Grigio antracite può essere tuo al prezzo minimo storico di 329 euro invece di 459 euro come da listino, grazie allo sconto del 28% proposto da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita entro domani.

L’evento organizzato dall’e-commerce e dedicato alle Offerte di Primavera si concluderà domani, alle 23:59 di mercoledì 29 marzo. Seguendo queste pagine potrai trovare una selezione degli sconti più interessanti nelle categorie Informatica ed Elettronica.

