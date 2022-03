Migliori Chromebook nelle Offerte di Primavera Amazon

Al via le Offerte di Primavera su Amazon, la migliore occasione di questo periodo per approfittare di sconti e promozioni sugli articoli di tutto il catalogo. Qui ci concentriamo sulle occasioni migliori relative ai Chromebook, una tipologia di dispositivo sempre più apprezzata dagli utenti per la sua versatilità e per le tante funzionalità integrate. Vediamo quali sono i laptop Chrome OS a prezzo scontato: si parte da soli 229,00 euro.

Offerte di Primavera Amazon: i Chromebook in sconto

Il primo modello che prendiamo in considerazione è HP Chromebook 14a. Integra un display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron 4020, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, comparo audio Bang & Olufsen, porta USB-C e autonomia elevata. Oggi può essere tuo a 256,99 euro invece di 349,99 euro.

Passiamo al suo gemello, HP Chromebook 14b, in cui a cambiare sono il design (la colorazione è differente, come si vede dalle immagini) e il processore, in questo caso un AMD Athlon 3050U. L’offerta di oggi lo propone a 299,99 euro invece di 429,99 euro.

Passiamo al Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, adatto a chi preferisce uno schermo di dimensioni più grandi con il suo pannello Full HD da 15,6 pollici. A gestire le operazioni è la CPU Intel Celeron N4500 affiancata da 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Tra i punti di forza il modulo WiFi 6. È acquistabile a 279,00 euro invece di 399,00 euro.

Dello stesso brand, Lenovo IdeaFlex 5 Chromebook fa della versatilità il proprio slogan. È un 13,3 pollici con display Full HD touchscreen che supporta l’interazione con il pennino (in dotazione) e può essere utilizzato anche come tablet. Sotto la scocca trovano posto il processore Intel Celeron 6305, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. L’offerta di Amazon lo porta a 399,00 euro invece di 499,00 euro.

Ancora, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (4/128 GB) è ben più compatto: solo 10,1 pollici, ideale per chi si sposta molto. Il design 2-in-1 lo rende un tablet o un laptop, a seconda del momento e delle esigenze. È spinto dal processore MediaTek P60T. Se sei interessato, lo puoi comprare a 249,00 euro invece di 379,00 euro.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (4/64 GB) conclude la carrellata, differenziandosi dal modello precedente solo per il quantitativo di memoria interna. È in sconto a 229,00 euro invece di 349,00 euro.

Le Offerte di Primavera proposte da Amazon sono migliaia, in tutte le categorie dell’e-commerce: puoi sfogliarle tutte per trovare quelle che fanno per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.