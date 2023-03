Offerte di Primavera: bici elettriche e monopattini in sconto

L’avvio delle Offerte di Primavera su Amazon coincide con l’arrivo della bella stagione: quale momento migliore per l’acquisto di una bici elettrica o di un monopattino, per muoversi in modo agile, smart e sostenibile? Qui pubblichiamo una selezione di sconti tra quelli proposti in questi giorni dall’e-commerce, concentrandoci sui modelli più cercati e su quelli più convenienti.

Monopattini e bici elettriche: gli sconti di Primavera

Per quanto riguarda le e-bike, partiamo dal modello più venduto. Per conoscere tutti i dettagli in merito alle caratteristiche integrate rimandiamo alle singole schede, raggiungibili attraverso i link di seguito. Una precisazione: l’ultima proposta non è elettrica, ma pieghevole.

Passiamo ora ai monopattini, altro mezzo di trasporto agile e sostenibile. Anche in questo caso, le informazioni approfondite su batteria, velocità e altri tratti distintivi sono consultabili nelle descrizioni complete.

C’è tempo fino a domani sera (23:59 di mercoledì 29 marzo) per approfittare delle Offerte di Primavera su Amazon. Qui, su queste pagine, pubblicheremo una selezione degli sconti più interessanti tra quelli scovati nelle categorie Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.