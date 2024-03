Offerte di Primavera: notebook Windows (Intel, 16/512GB) a 269€

Perfetto per la produttività di base, per lo studio, per la navigazione e per lo streaming dei contenuti multimediali, il notebook ACEMAGIC AX15 è protagonista in questo ore con uno sconto su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Per approfittarne e metterlo sulla scrivania non devi far altro che attivare il coupon dedicato. La Festa delle Offerte di Primavera è iniziata: ci sono sconti in tutte le categorie di prodotti, dal tech alla moda.

ACEMAGIC AX15: il notebook è in forte sconto

Per quanto riguarda le specifiche tecniche integrate citiamo il display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel N95, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB (espandibile fino a un massimo di 2 TB), i moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, la webcam con microfono, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. L’immagine qui sotto mostra le porte in dotazione: da quelle USB all’uscita video HDMI. Il sistema operativo è Windows. Tutte le altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

Grazie al coupon da attivare oggi hai la possibilità di acquistare il notebook ACEMAGIC AX15 al prezzo finale di soli 289 euro, beneficiando di uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo più basso recente. La spedizione è gratuita e immediata con la consegna a domicilio prevista già entro domani. A testimoniare la sua qualità sono le centinaia di recensioni positive con un voto medio molto alto.

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: l’evento ha appena preso il via e andrà avanti fino a lunedì 25 marzo. Trova sconti imperdibili su amazon.it/springdealdays, sono aperti a tutti, anche senza abbonamento Prime.