Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico

Tra le migliori occasioni di oggi, proposte per la Festa delle offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon, c’è quella dedicata ad Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular. È lo smartwatch della mela morsicata pronto a ogni sfida, con grande autonomia e funzionalità avanzate per supportare l’utente in tutte le situazioni. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular è in offerta

Protetto da un vetro in cristallo di zaffiro e resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità, può vantare anche la certificazione militare MIL-STD 810H. Integra un GPS di precisione a doppia frequenza, display Retina always-on e autonomia fino a 36 ore con una sola ricarica (72 in modalità risparmio energetico). È perfetto per attività fisiche come corsa, ciclismo, trekking e immersioni, rilevando metriche avanzate e occupandosi di monitorare allenamenti personalizzati. Non mancano l’integrazione Bluetooth per accessori esterni, la connettività cellulare integrata per chiamare, inviare messaggi e ascoltare musica anche lo smartphone, il tasto Azione per l’accesso immediato alle funzioni chiave e tante applicazioni. Il sistema operativo è ovviamente watchOS. Scopri di più nella scheda completa.

In questo momento puoi acquistare Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al prezzo di 749 euro, con uno sconto importante rispetto al listino ufficiale. È la versione con cassa da 49 mm in titanio Naturale e cinturino Sportwatch Alpine Loop Sahara.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa tua, se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da più di 1.500 recensioni scritte dai clienti è 4,7/5.