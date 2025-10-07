 Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico
Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular è in sconto per la Festa delle Offerte Prime: l'orologio ha raggiunto il suo prezzo minimo storico.
Offerte Prime: Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al minimo storico
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular è in sconto per la Festa delle Offerte Prime: l'orologio ha raggiunto il suo prezzo minimo storico.

Tra le migliori occasioni di oggi, proposte per la Festa delle offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon, c’è quella dedicata ad Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular. È lo smartwatch della mela morsicata pronto a ogni sfida, con grande autonomia e funzionalità avanzate per supportare l’utente in tutte le situazioni. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular è in offerta

Protetto da un vetro in cristallo di zaffiro e resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità, può vantare anche la certificazione militare MIL-STD 810H. Integra un GPS di precisione a doppia frequenza, display Retina always-on e autonomia fino a 36 ore con una sola ricarica (72 in modalità risparmio energetico). È perfetto per attività fisiche come corsa, ciclismo, trekking e immersioni, rilevando metriche avanzate e occupandosi di monitorare allenamenti personalizzati. Non mancano l’integrazione Bluetooth per accessori esterni, la connettività cellulare integrata per  chiamare, inviare messaggi e ascoltare musica anche lo smartphone, il tasto Azione per l’accesso immediato alle funzioni chiave e tante applicazioni. Il sistema operativo è ovviamente watchOS. Scopri di più nella scheda completa.

Le caratteristiche dello smartwatch Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular

In questo momento puoi acquistare Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular al prezzo di 749 euro, con uno sconto importante rispetto al listino ufficiale. È la versione con cassa da 49 mm in titanio Naturale e cinturino Sportwatch Alpine Loop Sahara.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Naturale e Alpine Loop Sahara – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tanta autonomia, luminoso display Retina

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa tua, se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da più di 1.500 recensioni scritte dai clienti è 4,7/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
