Office 2021 a vita da 13,52€! Windows 10 da 6,14€! Altri sconti su Godeal24

Microsoft ha rilasciato una dichiarazione ufficiale annunciando che terminerà il supporto per Office 2013 l’11 aprile 2023, e non fornirà più aggiornamenti di sicurezza per esso. Microsoft non fornirà più aggiornamenti e manutenzione di alcun tipo e gli utenti potrebbero dover affrontare vari problemi di affidabilità. Gli utenti che usano Office 2013 possono scegliere di eseguire l’aggiornamento a Microsoft 365 oppure Office 2021: Microsoft 365 richiede un abbonamento e Office 2021 può essere usato per sempre con un singolo acquisto. Per molte persone, il prezzo di vendita sul sito ufficiale è troppo alto. L’opzione migliore per l’acquisto di codici product key del sistema operativo Windows e Office è Godeal24, un negozio online per i codici di licenza digitali. Con oltre 2.000 recensioni, Godeal24 ha una valutazione media di “Eccellente” su TrustPilot e offre agli acquirenti molti vantaggi: consegna immediata del prodotto via e-mail, supporto tecnico gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, servizio post-vendita a vita e garanzia di rimborso.

Grazie all’iniziativa Godeal24 Autumn Sale, Office 2021 costa 25,61 € per famiglie con più computer o per un gruppo di amici – consigliamo una combinazione di 5 PC. Il prezzo di Office 2021 originale parte da 13.52 € per licenza. Altre opzioni sono disponibili al link sottostante.

Le offerte raccomandate: Microsoft Office 2021 da 13,52€

Se si acquista un nuovo computer o è necessario aggiornare il sistema, è necessario acquistare un nuovo sistema operativo. Nei saldi autunnali di Godeal24, Windows 10 originale è disponibile a soli 7,42 € e Microsoft supporta gli utenti di Windows 10 con un aggiornamento gratuito a Windows 11, il che significa che puoi scegliere il più classico Windows 10 o l’ultimo Windows 11 per soli 7,42 €. Acquista di più e risparmia di più, Windows 10 Pro è a partire da 6.14 € per ogni licenza!

Windows 10 Pro originale a soli 6,14€

62% di sconto su Office + Windows – usa il codice sconto GOLE62

Per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, vengono fornite diverse versioni di Windows 10 per ogni tipo di hardware, personale o aziendale. Non solo il più utilizzato Windows 10 Pro, ma anche il miglior Windows 10 Enterprise Edition per uso aziendale, Windows Server, ecc.

50% di sconto su altre versioni di Windows – usa il codice sconto GOLE50

Godeal24 ha un negozio completo e professionale con un ampio catalogo di licenze digitali garantite al 100 % e legali. Puoi ottenere lo stesso software per oltre l’80 % di sconto, ed è tutto ufficiale. Non solo il popolare sistema operativo Windows e Office, ma anche il più pratico software per computer e smartphone, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Altri tool per il PC: i migliori prodotti, ai migliori prezzi

Rispetto all’acquisto dal sito web ufficiale di Microsoft, Godeal24 è una grande opportunità per risparmiare e acquistare programmi essenziali in modo legale e sicuro. Godeal24 offre da sempre la possibilità di acquistare varie licenze originali e genuine al 100%, risparmiando fino al 90% rispetto ai prezzi tradizionali. Il negozio online offre un’ampia varietà di software digitali a prezzi competitivi: come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri. Godeal24 conosce la “storia” di ogni licenza che vende e gli utenti possono utilizzarle senza problemi. Per questo motivo, le licenze acquistabili su Godeal24 sono “a vita”, possono essere utilizzate senza restrizioni: il sistema operativo verrà aggiornato e supportato da Microsoft per tutta la sua vita.

Supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita – service@godeal24.com.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?