Office 2021 arriva il 5 ottobre con Microsoft Teams

Microsoft aveva già comunicato la data di lancio della nuova suite di produttività, ovvero il 5 ottobre (stesso giorno scelto per Windows 11). L'azienda di Redmond ha ora svelato altri dettagli, tra cui l'aggiunta di Microsoft Teams. Resi noti anche i prezzi delle due versioni che gli utenti potranno acquistare sul sito o nei negozi.

Office 2021 include Microsoft Teams

L'azienda di Redmond afferma che Microsoft 365 è sicuramente la scelta migliore, in quanto è possibile accedere alle ultime versioni delle app e alle nuove funzionalità. Inoltre è possibile usufruire di 1 TB di spazio su OneDrive e usare le app su tutti i dispositivi. Molti utenti preferiscono invece la versione con licenza perpetua (senza abbonamento). Per questo motivo, Microsoft ha deciso di rilasciare Office 2021.

L'ultima versione della suite di produttività include ovviamente le applicazioni storiche: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher, Project e Visio. Microsoft ha aggiunto Teams per uso personale. Il servizio era finora un'esclusiva di Microsoft 365 o Windows 11. Con Office 2021 arriverà anche su Windows 10 e macOS.

Gli utenti troveranno inoltre alcune funzionalità di collaborazione derivate da Microsoft 365, come il co-authoring in tempo reale. Sarà possibile lavorare insieme allo stesso documento nello stesso momento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata (Microsoft 365, Office 2021, Office.com o app mobile). I documenti possono essere salvati e condivisi sfruttando i 5 GB di spazio gratuito di OneDrive.

A partire dal 5 ottobre, tutte le app incluse in Office 2021 e Microsoft 365 riceveranno un aggiornamento estetico, in modo da rendere il design omogeneo a quello di Windows 11. Ci saranno infine nuove funzionalità finora esclusive di Microsoft 365. I prezzi sono 149,99 dollari per Office Home and Student 2021 e 249,99 dollari per Office Home and Business 2021. Non sono noti al momento i prezzi in euro.