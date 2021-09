Office 2021, l'uscita nel giorno di Windows 11: il 5 ottobre

Che il gruppo di Redmond stia puntando ormai da tempo con decisione sul pacchetto 365 proposto in abbonamento è cosa nota, ma almeno per il momento non lascerà a bocca asciutta coloro che preferiscono la versione tradizionale della suite per la produttività, quella da acquistare con una sola spesa e installare in locale: il nuovo pacchetto Office 2021 farà il debutto nella sua incarnazione consumer entro le prossime settimane.

Office 2021 consumer disponibile insieme a Windows 11

Si tratterà sostanzialmente del successore di Office 2019, il cui arrivo è stato confermato in via ufficiale nel mese di febbraio. Ora abbiamo una data di uscita, sarà la stessa del sistema operativo Windows 11. Entrambi i prodotti esordiranno il 5 ottobre.

Scegliendo di acquistare Office 2021, nelle sue versioni per Windows o macOS (32-bit e 64-bit), si avrà accesso a strumenti come Word, Excel, PowerPoint e Outlook mettendo mano al portafogli una volta sola, senza doverlo fare periodicamente per la sottoscrizione o il rinnovo di un abbonamento mensile o annuale.

Saranno incluse le migliorie apprezzabili nell'edizione LTSC, rilasciato oggi per i clienti enterprise che non hanno modo di sfruttare le potenzialità dell'offerta cloud: tra queste anche l'implementazione della Dark Mode parecchio utile per le sessioni di lavoro in notturna. Lo si apprende da un blogpost appena condiviso da Microsoft (link a fondo articolo), firmato da Jared Spataro, Corporate Vice President. La software house garantirà il supporto al prodotto per i prossimi cinque anni. Ulteriori dettagli saranno resi noti a breve, li riporteremo su queste pagine non appena disponibili.