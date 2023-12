Office 2021 Home e Student in SUPER SCONTO su Amazon (-39%)

Oggi hai la grande possibilità di acquistare una licenza di Office 2021 Home e Student ad un prezzo incredibile su Amazon. Lo sconto del 39% ti permette di pagarla soltanto 90,99 euro invece di 149. Attenzione: si tratta di un codice digitale che riceverai direttamente via email, quindi non dovrai neanche attendere la consegna.

Office 2021 Home e Student: tutto quello che serve per la produttività

Se desideri strumenti di produttività di alta qualità per la tua casa o la tua vita scolastica, Office Home & Student è la scelta perfetta. Questa versione include le applicazioni classiche di Office: Word, Excel e PowerPoint, offrendoti tutte le funzionalità necessarie per creare contenuti coinvolgenti e professionali.

La licenza è valida per 1 dispositivo, sia esso Windows o Mac, fornendoti la flessibilità di utilizzare le app Office dove e quando ne hai bisogno. Inoltre, il supporto tecnico è incluso per i primi 60 giorni senza costi aggiuntivi, garantendoti tranquillità e assistenza nel caso ne avessi bisogno.

Con Office 2021 Home e Student, hai il potere della produttività nelle tue mani con un acquisto una tantum. Senza abbonamenti mensili o annui, hai accesso completo alle applicazioni Office su un dispositivo per uso personale.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: approfitta subito dello sconto del 39% su Amazon e porta la tua esperienza di produttività al livello successivo con Microsoft Office 2021 Home e Student. Offerta valida per un periodo limitato, non farti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.