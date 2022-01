Office 2021 Professional Plus a 30 euro su Godeal24

Il 2022 è arrivato: nell'ultimo anno, a causa della pandemia di COVID-19, molte aziende sono state costrette a lavorare da casa per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Di conseguenza, il telelavoro sta diventando una tendenza popolare. A causa di questo improvviso aumento della domanda, in rete diventa sempre più facile cadere nel software piratato: ciò non solo minaccia la sicurezza del computer ma aumenta notevolmente il rischio di perdere i dati, causando danni incalcolabili al proprio lavoro. È a questo punto che entra il gioco Godeal24.com, un negozio online professionale che vende licenze software legali sia per i programmi che per molti videogiochi a prezzi spesso davvero bassi.

E infatti al momento è in corso una promozione per il nuovo anno dove sono fortemente scontati Office 2021 e Windows 10. Di seguito trovate la lista completa dei prodotti in promozione, con sconti che arrivano fino al 50%.

La prima scelta per i programmi da ufficio: Microsoft Office

Windows 11 a meno di 15 euro

Pacchetti combinati Windows + Office scontati col codice GOLE62

Fino al 50% di sconto su Windows col codice GOLE50

Altri programmi Microsoft in sconto col codice GOLE62

Altro software per la produttività in sconto

Al termine dell'acquisto il cliente riceverà tutti i dettagli relativi alle modalità di installazione via email e a pochi minuti dall'acquisto, insieme alla licenza del prodotto selezionato e alle istruzioni necessarie per scaricare il software o il sistema operativo e quindi procedere con la successiva installazione. Trattandosi di un prodotto digitale non ci sono costi di magazzino, di spedizione o altro, né problemi legati alla disponibilità dei prodotti. Soprattutto, per qualsiasi problema è possibile contattare il servizio clienti via mail all'indirizzo service@godeal24.com.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell'Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell'utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all'hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Godeal24.con vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Godeal24.con vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell'1% dei casi.

Sponsored by GoDeal24