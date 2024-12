Office 2024: Novità e prezzi

Microsoft ha ufficialmente lanciato Office 2024 l’ultima versione della rinomata suite di produttività. È stata rilasciata in tre varianti: Office Professional Plus 2024 LTSC; Office Home & Business 2024 e Microsoft Office Home 2024 Edition, tutte e tre le edizioni sono lifetime, rivolte a consumatori e alle piccole imprese che invece di un abbonamento, come per, preferiscono un acquisto una tantum.

Ad accompagnare Office 2024, disponibile sia per sistemi Mac che PC Windows, ci sono Excel, PowerPoint, OneNote,Outlook e Word, aggiornati e indipendenti.

Panoramica dei prezzi

Microsoft Office 2024 è disponibile in tre varianti, ed è acquistabile attraverso due canali di principali, offrendo flessibilità di scelta in base alle proprie esigenze e budget.

È possibile acquistare le tre varianti dal sito ufficiale di Microsoft al prezzo di:

Office Professional Plus 2024 LTSC a 499,90 €

Office Home & Business 2024 a 299,90 €

Microsoft Office Home 2024 Edition a 149,90 €

L’alternativa è rivolgersi al mercato del software usato. Questa soluzione permette di ottenere le stesse licenze originali a prezzi significativamente più vantaggiosi. Questo mercato, pienamente regolamentato dalla Corte di Giustizia Europea, consente l’acquisto di licenze software precedentemente utilizzate da aziende europee che, per varie ragioni organizzative o di surplus, decidono di rivenderle.

PrimeLicense, in qualità di rivenditore certificato Microsoft e Adobe, offre queste licenze originali a prezzi eccezionali:

Inoltre, acquistando da PrimeLicense, otterrai assistenza tecnica gratuita inclusa, disponibile 24/7, sempre pronta a rispondere tramite WhatsApp, E-Mail o Live Chat, e ad intervenire in remoto con Anydesk o TeamViewer. Avrai anche 30 giorni di reso e una copertura fino a 2500 Euro garantita con Trusted Shops,piattaforma dove PrimeLicense vanta un punteggio di 4,9/5.

Novità Office 2024

La nuova versione di Office 2024 rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle edizioni precedenti, distinguendosi per importanti miglioramenti in termini di produttività e collaborazione. Mentre la versione 2021 si concentrava principalmente sulle funzionalità base, Office 2024 introduce innovazioni rivoluzionarie, che riguardano:

Mobile e Interfaccia:

Nuovo metodo di inserimento immagini da mobile

Possibilità di mettere “Mi piace” a un commento

Nuovo tema disponibile

Nuova funzione di collaborazione semplificata

Nuova funzione di ripristino sessione

Excel 2024:

Nuovi grafici con array dinamici

14 nuove funzioni per l’estrazione e la divisione di stringhe di testo

Nuova funzione immagine

Stabilità e velocità delle cartelle di lavoro migliorata

PowerPoint 2024:

Aggiornamento di Cameo con inserimento feed della telecamera in diretta

Possibilità di creare video in Recording Studio

Possibilità di inglobare video di Microsoft Stream

Sottotitoli per video e file audio nelle presentazioni

Outlook 2024:

Nuovi miglioramenti alla ricerca

Nuove opzioni per la creazione di riunioni

Altri Aggiornamenti:

OneNote LTSC 2024: Nuove funzionalità della scheda Disegno e dell’inchiostro

Access: Integrazione di Dataverse con Power Platform

Visio 2024: Nuove forme, stencil e modelli per diagrammi

Compatibilità:

Supporto per il formato OpenDocument Format (ODF) 1.4

Confronto dei Pacchetti Office 2024

All’interno della famiglia Office 2024, le differenti versioni si distinguono per caratteristiche e funzionalità specifiche:

Office 2024 Professional Plus LTSC si distingue come la versione più completa e potente della suite, ideale per aziende e professionisti che necessitano di strumenti avanzati. Questa edizione include l’intero pacchetto di applicazioni: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote, Teams e Skype for Business, con funzionalità esclusive come l’integrazione Dataverse con Power Platform, il supporto enterprise avanzato e strumenti di sicurezza potenziati.

Office 2024 Home & Business si posiziona come soluzione intermedia, perfetta per piccole imprese e liberi professionisti, includendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, con tutte le nuove funzionalità come gli array dinamici in Excel, Cameo in PowerPoint e i miglioramenti della ricerca in Outlook, ma senza gli strumenti specialistici come Access e Publisher.

Office 2024 Home, invece, rappresenta la versione base pensata per l’uso domestico e familiare, offrendo le applicazioni essenziali (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) con le funzionalità fondamentali come il nuovo sistema di inserimento immagini da mobile, la possibilità di mettere “Mi piace” ai commenti e il supporto per ODF 1.4, ma senza Outlook e gli strumenti business-oriented, risultando la scelta ideale per chi necessita delle funzioni principali per uso personale o di studio.

Office 2024 vs Microsoft 365

Office 2024 e Microsoft 365 rappresentano due approcci distinti all’utilizzo della suite Microsoft: Office 2024 è una soluzione perpetua con pagamento una tantum che offre le applicazioni desktop classiche con funzionalità definite e aggiornamenti di sicurezza, ideale per chi preferisce un acquisto definitivo senza costi ricorrenti. Microsoft 365, invece, è un servizio in abbonamento che fornisce non solo le versioni più aggiornate delle app Office, ma include anche 1TB di spazio cloud su OneDrive, aggiornamenti continui delle funzionalità, strumenti di intelligenza artificiale avanzati come Copilot (a seconda dell’abbonamento), e funzionalità esclusive come la collaborazione in tempo reale avanzata e l’accesso alle app da più dispositivi.

Mentre Office 2024 mantiene le sue caratteristiche invariate nel tempo con funzionalità come i nuovi array dinamici in Excel, Cameo in PowerPoint e il supporto ODF 1.4, Microsoft 365 si evolve costantemente con nuove funzionalità, integrazioni cloud più profonde e strumenti collaborativi sempre aggiornati. La scelta tra i due dipende essenzialmente dalle esigenze specifiche: Office 2024 è perfetto per chi cerca una soluzione stabile e definitiva senza costi ricorrenti, mentre Microsoft 365 è ideale per chi necessita di massima flessibilità, collaborazione avanzata e accesso alle ultime innovazioni tecnologiche.

Conclusioni

Office 2024 rappresenta un significativo passo avanti nel mondo della produttività digitale, offrendo un equilibrio perfetto tra innovazione e convenienza. Con tre varianti strategicamente progettate – Professional Plus, Home & Business e Home Edition – Microsoft risponde efficacemente alle esigenze di diversi utenti, dalle grandi aziende alle famiglie. Con un focus su produttività e stabilità, si distingue dalle offerte in abbonamento come Microsoft 365, ideale invece per chi cerca aggiornamenti continui e strumenti collaborativi avanzati

Per chi cerca il massimo risparmio senza compromessi sulla qualità, il mercato del software usato, attraverso rivenditori certificati come PrimeLicense, offre un’opportunità eccezionale con risparmi fino al 70% sui prezzi ufficiali, mantenendo tutti i vantaggi di una licenza originale, supporto tecnico 7/7 e garanzie complete.

La scelta tra Office 2024 e Microsoft 365 rimane personale, basata sulle proprie esigenze specifiche: chi preferisce un investimento una tantum troverà in Office 2024 un alleato affidabile e potente per gli anni a venire, mentre chi necessita di funzionalità cloud avanzate e aggiornamenti continui potrà orientarsi verso la soluzione in abbonamento.

In definitiva, Office 2024 si conferma come una suite completa e moderna, capace di soddisfare le esigenze di produttività contemporanee, rappresentando un investimento sicuro per il futuro del proprio lavoro digitale.

In collaborazione con Prime License