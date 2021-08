Office su Chrome OS solo tramite web da settembre

Le prime indiscrezioni risalgono al mese di giugno. Ora arriva la conferma ufficiale di Microsoft. A partire dal 18 settembre, le app Office per Chrome OS saranno disponibili solo tramite web. Gli utenti non potranno quindi installare le versioni Android. Forse la decisione dell'azienda di Redmond è correlata al supporto delle app Android in Windows 11?

Alcuni utenti hanno iniziato a vedere sui loro Chromebook un messaggio che comunica la novità in arrivo, ovvero che le versioni Android delle app Office non sono più supportate e quindi non verrà rilasciato nessun aggiornamento per Chrome OS. Microsoft suggerisce di accedere alle app da Office.com. Le app Android rimangono invece su smartphone. Probabilmente l'azienda di Redmond ha deciso di non investire più risorse per migliorare l'esperienza d'uso su schermi di grandi dimensioni.

.@KevinCTofel, Following your advice I deleted @Microsoft #Word/#Excel/#PowerPoint #Android apps from my #Chromebook when it warned me that I shouldn't use them and installed the @Office app instead. Got the same error. Now I am thinking this is really bad news. Thoughts? pic.twitter.com/nb1xAiuEJJ

— Levente Littvay (@littvay) August 24, 2021