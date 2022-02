Office e Windows: licenza a vita, PREZZO STRACCIATO

Le più economiche licenze a vita per il pacchetto Microsoft Office e per il sistema operativo Windows sono disponibili solo su YesLicense. Bastano pochi euro per ottenere una copia del software per la produttività o del sistema operativo, completi di ogni funzionalità e con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro. Come vedremo a breve, con i pacchetti 2-in-1 i vantaggi raddoppiano, ma andiamo per ordine.

9,99 € per Office, 6,25 € per Windows: solo su YesLicense

La suite Office non ha certo bisogno di presentazioni. È da decenni lo strumento preferito da professionisti e studenti di tutto il mondo per la gestione quotidiana dei documenti. Include programmi noti come Word per l’editing dei testi, Excel per creare e modificare i fogli di calcolo, PowerPoint per le presentazioni, Access per i database e molto altro ancora, da Outlook per la casella di posta elettronica a Teams per la collaborazione online anche da remoto in smart working, senza dimenticare OneNote e Publisher.

È possibile scegliere tra le versioni per PC e quelle destinate ai computer della linea Mac. In entrambi i casi, i prezzi sono davvero economici, grazie all’acquisto che avviene direttamente da un distributore come YesLicense, senza passare da alcun intermediario ed evitando così inutili rincari. Ecco qualche esempio per meglio comprendere di quali opportunità si tratta:

Sono disponibili licenze a vita ai migliori prezzi online anche per i sistemi operativi di casa Microsoft, completi di ogni loro funzionalità. Se le specifiche tecniche del proprio computer soddisfano i requisiti minimi, c’è la possibilità di comprarne una per il nuovo Windows 11, caratterizzato da un profondo restyling dell’interfaccia e proiettato verso il futuro con il supporto alle applicazioni Android. Altrimenti, l’opzione Windows 10 rimane un’alternativa più che valida, anche alla luce dell’opportunità di eseguire l’upgrade più avanti, senza ulteriori spese.

Chi preferisce, può scegliere uno dei pacchetti 2-in-1 proposti che includono entrambi i software. Ci sono sia la suite Office per la produttività sia il sistema operativo Windows, insieme.

Lo store offre inoltre la possibilità di ottenere una licenza gratuita ogni tre acquistate. Il risparmio diventa così ancora più evidente, se l’esigenza è quella di aggiornare i propri computer alle ultime versioni della suite di produttività o del sistema operativo.

Office e Windows: YesLicense è la scelta migliore

Comprare una licenza a vita per Office o Windows su YesLicense è davvero la scelta migliore, in quanto si tratta di un distributore ufficiale. A garanzia della sua affidabilità ci sono gli oltre otto anni di esperienza come partner al fianco di Microsoft e le centinaia di recensioni positive lasciate dai clienti soddisfatti su Trustpilot (il voto complessivo è 4,8/5 stelle). Ne riportiamo una di esempio.

Ho acquistato più licenze Office 2019 Pro a prezzi vantaggiosi e attivate senza alcun problema. Consiglio questo store, molto serio e attivo per risolvere qualsiasi problema.

Grazie alla consegna immediata, subito dopo aver effettuato il pagamento, si riceve la chiave di attivazione del prodotto via email, con in allegato la fattura, le istruzioni dettagliate e i tutorial video che accompagnano passo passo nel processo di download e installazione. In caso di dubbi o difficoltà ci si può rivolgere in qualsiasi momento al supporto tecnico 24/7. L’acquisto può essere effettuato in tutta tranquillità: se per qualche motivo una chiave si rivela difettosa, è sostituita immediatamente senza alcuna attesa e senza alcuna ulteriore spesa per l’utente.