Oggi l'Apple Watch SE 3 lo porti a casa a soli 229€ su Amazon

Apple Watch SE 3 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non farti influenzare dal prezzo così basso. Oggi lo porti a casa a soli 229 euro su Amazon, invece di 279 euro. Le sue caratteristiche rispecchiano quelle di uno smartwatch premium e non sono più poi così distanti da quelle della serie principale. Quindi in questo momento si tratta di un’offerta incredibilmente conveniente.

Ti consigliamo di confermare velocemente l’ordine così da assicurarti questo prezzo così vantaggioso. La versione è quella con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sport mezzanotte. Buone dimensioni per chi non ama tenere al polso un orologio grande e preferisce qualcosa di più leggero e modesto. Il design iconico è elegante e sportivo allo stesso tempo, ottimo per qualsiasi occasione.

Il nuovo Apple Watch SE 3 include nuovi sensori professionali per il monitoraggio della salute che includono battito cardiaco, temperatura corporea, sonno e altri parametri vitali. Con ben 18 ore di autonomia, lo indossi per sfruttarlo tutto il giorno senza preoccupazioni. Ora è anche compatibile con la ricarica veloce. Con soli 15 minuti di carica ottieni fino a 8 ore di autonomia.

Direttamente dal tuo polso puoi inviare messaggi, rispondere a chiamate e consultare Siri. Le funzioni di sicurezza avviano una chiamata ai contatti di emergenza per te se hai fatto una brutta caduta o un incidente grave. Il display ora ha anche la modalità always-on per mostrarti sempre l’ora e altre informazioni. Non perdere altro tempo! Sfrutta l’offerta Amazon per averlo a 229 euro!