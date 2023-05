OGGI il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è tuo a 200 EURO IN MENO

Finalmente potrete lavorare da remoto a casa o divertirvi con tutti i prodotti di intrattenimento che preferite con un pc portatile super versatile dal prezzo piccolissimo. Si tratta del Notebook Lenovo IdeaPad 3, oggi su Amazon in mega offerta con uno sconto bomba del 24%.

Il dispositivo di ultima generazione è disponibile a soli 649 euro, quindi con un risparmio assurdo di 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrete effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è in scadenza e gli articoli a disposizione sono davvero limitati, non c’è tempo da perdere!

Notebook Lenovo IdeaPad 3: caratteristiche e funzionalità

Il Notebook Lenovo IdeaPad 3 in super offerta su Amazon è il pc portatile ideale sia per l’intrattenimento quotidiano che per il lavoro.

È dotato di un display 15.6 pollici Full HD IPS con bordi ultrasottili su tutti e quattro i lati, risoluzione 1920×1080 e luminosità massima di 300nits per offrire una visualizzazione perfetta dei contenuti in ogni condizione. La RAM da 16 GB con una memoria interna da 512 GB permette di avere tutto lo spazio necessario dove archiviare documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

I processori Intel Core di undicesima generazione sono così potenti da eseguire anche le app più impegnative in modo rapido e funzionale così da garantire sempre la massima produttività. Il dispositivo è anche leggerissimo e super sottile, comodo da inserire in borsa ed essere trasportato dovunque.

Inoltre, la sicurezza dei vostri dati è sempre garantita grazie all’impronta digitale smart che è possibile attivare in un attimo.

