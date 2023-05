OGGI il Samsung Galaxy A34 è tuo a 130 EURO IN MENO

È ora di aggiornare il vostro smartphone e volete farvi un regalo? Allora non perdete tempo e approfittate della super offerta di Amazon sul Samsung Galaxy A34, oggi disponibile con il 29% di sconto.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo super prestante a soli 333 euro, quindi risparmiando più di 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente davvero non si era mai vista quindi ti consigliamo di coglierla al volo!

Samsung Galaxy A34: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A34 si caratterizza per delle funzionalità adatte agli utenti anche più esigenti, sia che si tratti di lavoro che di intrattenimento quotidiano.

Il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’ del dispositivo ti offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. In più la potenza del 5G3, ottimizza sexa ombra di dubbio il tuo modo di fruire e condividere contenuti offrendoti sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.

Lo smartphone è dotato di un sistema multicamera per catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP. La batteria da 5.000 mAh non è da meno e ti permette di avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora.

Lo spazio di archiviazione è enorme: con 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile è possibile conservare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche i più pesanti.

Ad oggi il Samsung Galaxy A34 è disponibile con il 29% di sconto, quindi a soli 333 euro. Ancora per poco potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino: corri su Amazon, la promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.