Oggi il super versatile MEDION Notebook è tuo a 280 EURO IN MENO

Se hai bisogno di un nuovo pc portatile adatto sia da portare in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano a casa, abbiamo il modello che fa per te. Si tratta del MEDION Notebook, ad oggi in mega promozione su Amazon con uno sconto incredibile del 47%.

Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 318 euro, risparmiando addirittura 280 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. La promozione è limitata quindi approfittane il prima possibile!

MEDION Notebook: super versatilità e potenza al top

Il MEDION Notebook è il dispositivo perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per qualsiasi tipo di intrattenimento quotidiano.

La dimensione del display è di 15,6 pollici con una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e una luminosità di 250 nit. Il pc è dotato di una webcam integrata con microfono e altoparlanti, che renderanno le videochiamate e le conferenze online più semplici e convenienti. Inoltre, il dispositivo ha una batteria di lunga durata che consente di utilizzarlo per diverse ore senza doverlo ricaricare.

Il notebook ha un processore Intel Core i5-1135G7 di decima generazione con una frequenza di 2,4 GHz, che può raggiungere i 4,2 GHz in modalità turbo. In più ha una scheda grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto. Queste specifiche tecniche garantiscono un’esperienza fluida e senza problemi, anche quando si utilizzano applicazioni impegnative come programmi di editing video e foto.

Ad oggi il MEDION Notebook è in mega promozione su Amazon con uno sconto incredibile del 47%. Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 318 euro, risparmiando addirittura 280 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.