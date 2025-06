Oggi Xiaomi Smart Band 8 Pro con GPS integrato è a soli 49€

Con il 30% di sconto a soli 49€, Xiaomi Smart Band 8 Pro è il miglior dispositivo indossabile che tu possa trovare oggi su Amazon. Per te o anche come idea regalo per i tuoi figli, il partner o per un amico o collega, è un dispositivo completo, utile e anche particolarmente affascinante.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Smart Band 8 Pro

Ampio schermo AMOLED 1,74″ con 60 Hz e 336 ppi

Autonomia fino a 14 giorni

GPS integrato con più di 150 modalità sportive

Un fitness tracker che sembra uno smartwatch

Partiamo dal display. Xiaomi Smart Band 8 Pro ha uno schermo AMOLED da 1,74” che ti consente di avere una visione chiara e ampia di tutte le informazioni. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz e ai 16,7 milioni di colori, potrai contare su una visione particolarmente vivace, luminosa e dettagliata.

Il bello di indossare Xiaomi Smart Band 8 Pro è nell’utilità quotidiana. Con questo dispositivo al polso puoi consultare l’agenda, il calendario, le previsioni meteo e personalizzare la schermata con i widget delle app e dei servizi che ti interessano di più.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ti consente di monitorare il tuo stato di salute (frequenza cardiaca, saturazione ossigeno, livelli stress, qualità del sonno) e avere un alleato prezioso per il tuo benessere quotidiano.

Ideale per chi…

Fa sport all’aperto e vuole un monitoraggio preciso

Vuole un dispositivo che valorizzi l’outfit senza rinunciare al comfort

Cerca un wearable completo e conveniente

Con un design raffinato, Xiaomi Smart Band 8 Pro è l’orologio da indossare in qualsiasi occasione. Puoi personalizzare lo schermo e sostituire agevolmente il cinturino in TPU così da avere sempre un dispositivo nuovo da abbinare all’abbigliamento di lavoro o a quello per il tempo libero. Acquista Xiaomi Smart Band 8 Pro in offerta su Amazon a 49€ approfittando del 30% di sconto.