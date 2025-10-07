Ogni sportivo merita un Amazfit T-Rex 3 Outdoor al suo polso (-21%)

Amazfit T-Rex 3 Outdoor è uno smartwatch che è stato studiato appositamente per chi lo sport lo respira. Un prodotto così accurato da rendere ogni prestazioni esemplare e con un design robusto per non scalfirsi minimamente. Insomma, se rientri nella categoria di persone che non sanno stare ferme, al polso devi indossare un accessorio tecnologico come questo. Ora, con sconto del 21% su Amazon grazie alla festa delle offerte Prime, il prezzo raggiunge un livello da affare: mettilo in carrello con soli 208,05 euro e compralo subito.

Disponibili in colorazione Lava e Grigio, Amazfit T-Rex 3 Outdoor è uno smartwatch che indossi tutti i giorni e ti offre una miriade di informazioni e funzioni differenti. Prima di scoprire quali queste siano, voglio dedicare un paio di righe al suo design. Come vedi è un accessorio massiccio per quanto riguarda i materiali ma che al polso regala un’esperienza comoda e che non si fa sentire mai di troppo. Con cassa rotonda da 48mm e un display AMOLED, offre una visione accurata e ampia dei dati e delle notifiche così da farti leggere ogni aggiornamento anche con un’occhiata rapida. Realizzato con componenti in acciaio inossidabile 316L e con un corpo che resiste sia al calore che al freddo fino a -30°C, anche se ti trovi in situazioni “drastiche” lui ti appoggia sempre. Non basta? È impermeabile fino a 100 metri e resistente fino a 45 metri nelle immersioni.

Tutte queste caratteristiche lo rendono già un prodotto eccellente e che spazza via la concorrenza. Tuttavia i suoi punti di forza non si esauriscono qui perché conta anche:

un a batteria che dura 27 giorni in uso tipico e 42 ore con GPS attivato;

in uso tipico e 42 ore con GPS attivato; mappe gratuite a livello globale con curve di livello e posizione della neve;

a livello globale con curve di livello e posizione della neve; 6 sistemi satellitari integrati ;

; modulo NFC per pagamenti contactless.

Non sprecare questa occasione ma falla pienamente tua. Collegati subito su Amazon per approfittare della festa delle offerte Prime e comprare il tuo Amazfit T-Rex 3 Outdoor scontato nel 21%. Mettilo in carrello a soli 208,05 euro.