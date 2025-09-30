 Oktoberfest e connessione perfetta: Saily è la scelta furba per viaggiare in Germania
Con Saily puoi avere una eSIM con cui viaggiare in Germania in occasione dell'Oktoberfest e non rinunciare a internet.
Hai deciso di vivere in prima persona l’esperienza dell’Oktoberfest in Germania? Allora parti con tutto ciò che ti serve, inclusa una connessione dati sicura, veloce e che non dipenda dai giga di roaming del tuo operatore. Saily ti permette di avere una eSIM con cui rimanere connesso alle migliori reti locali senza contare su WiFi pubblici. Ti basta scegliere il piano dati più adatto al tuo viaggio e attivarlo ancora prima di arrivare a destinazione.

Una volta che sarai in Germania, la connessione si attiva automaticamente e puoi iniziare subito a condividere foto, cercare indicazioni, prenotare tavoli o semplicemente goderti la festa con la tranquillità di avere internet veloce e stabile sempre a portata di mano.

L’app Saily ti guida passo dopo passo nell’installazione aiutandoti a gestire il tuo piano in modo intuitivo, senza sorprese o costi nascosti. Inoltre, in futuro, potrai utilizzare la stessa eSIM per altri paesi: ti basterà sceglierlo sempre dall’app con il piano dati che ti interessa.

Approfittane subito: scarica l’app, configura la tua eSIM per la Germania e preparati a vivere l’Oktoberfest nel migliore dei modi con una connessione dati veloce per restare sempre connesso.

Pubblicato il 30 set 2025

30 set 2025
