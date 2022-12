Come vedere Olanda-Argentina in streaming

Olanda-Argentina è il quarto di finale dei mondiali di calcio in Qatar, che mette di fronte due nazionali dal passato leggendario, per un match in cui tutto è possibile. A ospitare l’incontro è l’impianto Lusail Stadium, con il fischio d’inizio previsto per le ore 20:00 di venerdì 9 dicembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, da qualsiasi dispositivo e senza abbonamenti o sottoscrizioni premium a pagamento.

Olanda-Argentina: guarda la partita in diretta streaming

L’intero torneo è infatti un’esclusiva del servizio pubblico. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay da smartphone, tablet, computer o televisori connessi a Internet. Inoltre, chi si trova a casa, può sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (in questo caso Rai 1) e, se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV, al numero 101 per la trasmissione a risoluzione 4K.

In passato, nel corso della storia, le due nazionali in questione hanno incrociato i loro cammini in totale in nove occasioni, nel periodo compreso tra il 1974 e il 2014. Il bilancio è leggermente a favore degli Orange, con quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Questa volta, la squadra allenata dal veterano Louis van Gaal dovrà vedersela con una delle candidate per la vittoria finale del torneo, l’Albiceleste capitanata da Leo Messi, determinato ad alzare la coppa coronando così una carriera straordinaria.

Anche dall’estero si può vedere il match Olanda-Argentina in diretta streaming gratis, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. In che modo? È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Così, il servizio assegna all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

