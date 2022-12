Come vedere Olanda-Stati Uniti in streaming

Olanda-Stati Uniti apre gli ottavi di finale nei mondiali di calcio in Qatar. Si sfidano la squadra che ha dominato il gruppo A e quella che, ottenendo il secondo posto nel girone B, può fin qui essere considerata una delle più belle sorprese di questo torneo. L’incontro va in scena allo Stadio Internazionale Khalifa, con il fischio d’inizio in programma per le ore 16:00 di sabato 3 dicembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis: ecco come.

Olanda-Stati Uniti: guarda la partita in diretta streaming

Non devi far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay: l’intera competizione è infatti un’esclusiva del servizio pubblico. Lo si può fare da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer e televisori connessi a Internet. Da casa, inoltre, è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). A coloro in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV, ricordiamo infine l’opzione a risoluzione 4K (al numero 101).

Sono cinque in totale gli incontri tra le due nazionali andati in scena in passato, nel corso della loro storia, tra il 1998 e il 2015, sempre per amichevoli. Il bilancio è nettamente in favore degli Orange, con quattro vittorie e una sola sconfitta. Anche in questo caso, la squadra allenata da Louis van Gaal sembra aver più chance di qualificarsi ai quarti, ma attenzione agli americani, usciti imbattuti dal girone.

Se ci si trova all’estero, ma non si vuol rinunciare a Olanda-Stati Uniti con telecronaca in italiano, è possibile connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo, il servizio assegna all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.