Guarda le Olimpiadi in streaming, in Italia e dall'estero (2 agosto)

Il programma delle Olimpiadi 2024 di Parigi è giunto esattamente a metà: guarda tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 2 agosto, in streaming gratis su RaiPlay o grazie alla diretta trasmessa da NOW. Vale anche se ti trovi all’estero, grazie alla soluzione di NordVPN (in promozione) che ti permette di assistere alle sfide accompagnato dalla telecronaca in italiano.

Parigi 2024: le gare del 2 agosto alle Olimpiadi

Ecco l’elenco delle gare in calendario, si inizia alle 08:30. Le competizioni sono decine: badminton, basket 3×3, beach volley, golf, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, canottaggio, tiro con l’arco, hockey, judo, tennistavolo, atletica leggera, nuoto, tuffi, vela, pallacanestro, scherma, trampolino elastico, equitazione, calcio, canoa slalom, pallanuoto, pugilato e ciclismo BMX racing.

Sono due le sfide che vedono protagonisti gli azzurri nelle competizioni di squadra. La prima è Italia-Cile, valida per il beach vollei maschile, con la coppia Ranghieri-Carambula in campo alle 10:00. La seconda, invece, è Grecia-Italia per la pallanuoto femminile, a partire dalle 15:35. Puoi vedere tutto sulla piattaforma di Sky.

Lo streaming dall’estero: con la VPN è semplice

Grazie a NordVPN (oggi in offerta) non devi rinunciare alla telecronaca in italiano se ti trovi all’estero. Funziona in questo modo.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN poi aprila;

accedi all’elenco dei server disponibili e connettiti a uno italiano;

con il tuo indirizzo IP del nostro paese puoi guardare lo streaming su RaiPlay o NOW.

Le gare trasmesse in diretta su NOW

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono anche su NOW: approfitta della promozione in corso e attiva la formula annuale al pass Sport (lo stesso che include anche calcio, Formula 1, MotoGP e tanto altro) al prezzo mensile di 14,99 euro invece di 24,99 euro come con rinnovo mensile. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.