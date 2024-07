Olimpiadi: guardale in streaming (Italia, estero): le gare del 28 luglio

È un finale di weekend di grande sport, quello offerto dalle Olimpiadi 2024 di Parigi in questa domenica 28 luglio. Non perdere gli eventi più importanti: li puoi vedere in streaming gratis su RaiPlay oppure grazie alla diretta sulla piattaforma NOW di Sky. E, se sei all’estero, ti basta affidarti a una soluzione come NordVPN (guarda la promo) per non rinunciare alla telecronaca in italiano.

Parigi 2024: le gare di domenica 28 luglio

Queste le gare previste: badminton, beach volley, canottaggio, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, ginnastica artistica, scherma, tiro con l’arco, hockey, judo, tennistavolo, equitazione, pallanuoto, nuoto, pallacanestro, pugilato, skateboard, tennis, vela, ciclismo mountain bike, tiro con l’arco, canoa slalom, rugby a sette, calcio e surf. Dai uno sguardo alla programmazione completa per saperne di più.

Attenzione all’Italia, protagonista tra le altre nella beach volley con la coppia femminile Gottardi-Nenegatti (contro la Spagna) e maschile Ranghieri-Carambula (contro i Paesi Bassi), nella pallavolo (femminile contro la Repubblica Dominicana) e nella pallanuoto maschile (contro gli Stati Uniti).

Guarda le Olimpiadi in streaming dall’estero

È davvero molto semplice guardare le Olimpiadi 2024 dall’estero accompagnati dalla telecronaca in italiano, grazie a uno strumento come NordVPN (guarda l’offerta) accessibile a tutti. Ti basta seguire questa guida.

Apri l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo con cui vuoi guardare le gare;

scegli un server italiano tra quelli presenti nell’elenco e attiva la connessione, il servizio ti assegna così un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su RaiPlay o NOW (dall’app o dal sito) per vedere le competizioni.

L’offerta di NOW: l’alternativa a RaiPlay

La diretta delle Olimpiadi è offerta anche da NOW, la piattaforma di Sky accessibile da tutti i dispositivi. Approfitta dell’offerta disponibile in questo momento e attiva l’abbonamento annuale approfittando di una promozione molto interessante, quella che propone l’intero pacchetto al prezzo mensile di 14,99 euro. Include anche i big match della Serie A, la Formula 1 e molto altro ancora.