Olimpiadi, gare 4 agosto: guardale in streaming da Italia o estero

A una settimana esatta dalla conclusione, le Olimpiadi sono entrate nel vivo, con le decine di competizioni in calendario per oggi, domenica 4 agosto. Puoi guardare in streaming gratis lo spettacolo dei giochi di Parigi 2024 sulla piattaforma RaiPlay oppure, in alternativa, su NOW di Sky. Sei volato all’estero per la meritata vacanza estiva? Nessun problema, con NordVPN (in offerta) puoi vedere tutto senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Olimpiadi di Parigi 2024: le gare di domenica 4 agosto

Queste le gare in programma per la giornata di oggi: badminton, beach volley, golf, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, tiro con l’arco, equitazione, hockey, atletica leggera, pallacanestro, pugilato, scherma, tennis, vela, ciclismo su strada, tennistavolo, ginnastica artistica, canoa slalom, basket 3×3, nuoto e surf. Saranno assegnate diverse medaglie.

Due impegni per le azzurre: la nazionale della pallavolo femminile scenderà in campo alle 09:00 per Italia-Turchia, mentre quella della pallanuoto entrerà in vasca alle 15:35 per Italia-Spagna. Guarda tutte le sfide in diretta su NOW.

La soluzione per lo streaming dall’estero

Come anticipato in apertura, se ti trovi all’estero, grazie alla rete globale di NordVPN puoi vedere tutto con il commento in italiano. Devi solo seguire questi passi.

Lancia NordVPN (scopri la promozione) su smartphone, tablet, computer o sul dispositivo che hai scelto per guardare le Olimpiadi;

accesi all’elenco dei server e connettiti a uno italiano per ricevere un indirizzo IP del nostro paese;

sei pronto a iniziare lo streaming delle gare su RaiPlay o NOW.

In diretta su NOW con l’offerta di Sky

Infine, ti segnaliamo che grazie all’offerta in corso puoi attivare l’abbonamento annuale a NOW con uno sconto significativo rispetto al rinnovo mensile. È la formula che include le partite della Serie A e le gare della Formula 1, senza dimenticare la MotoGP. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.