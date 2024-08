Olimpiadi in streaming: come vedere le gare del 6 agosto

Si entra nel vivo delle Olimpiadi 2024, con le ultime giornate: anche quelle di oggi, martedì 6 agosto, sono in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW. Nessun problema nemmeno se ti trovi all’estero e vuoi guardare le competizioni di Parigi sui tuoi dispositivi con la telecronaca in italiano, è sufficiente affidarsi a una soluzione come quella offerta da NordVPN (oggi in sconto).

Guarda le Olimpiadi in streaming: le gare del 6 agosto

Ecco l’elenco delle gare in programma: pallavolo, canoa sprint, pallamano, arrampicata sportiva, equitazione, tennistavolo, tuffi, atletica leggera, lotta, pallacanestro, vela, skateboard, hockey, pallanuoto, beach volley, ciclismo su pista, calcio, nuoto artistico e pugilato.

Per quanto riguarda gli sport a squadre, la nostra nazionale è protagonista nei quarti finale della pallanuoto femminile contro i Paesi Bassi e in quelli della pallavolo femminile nel match con la Serbia. Puoi vedere tutto sulla piattaforma di Sky.

Guarda Parigi 2024 dall’estero, in italiano

Ecco cosa fare se ti trovi all’estero (speriamo per te in vacanza) e vuoi guardare le Olimpiadi di Parigi 2024 senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È possibile, grazie a NordVPN e alla sua rete globale di server.

Esegui NordVPN (guarda le offerte) sul dispositivo che vuoi usare, smartphone, tablet, computer o altro;

accedi a un server italiano per ottenere un indirizzo IP locale;

guarda le competizioni in diretta su RaiPlay o su NOW.

Lo streaming delle gare è anche su NOW

Tutte le gare sono in streaming anche su NOW, con una copertura in diretta degli eventi più importanti. Approfitta della promozione in corso e attiva il pass Sport al prezzo mensile di 14,99 euro scegliendo la formula annuale, con un forte risparmio in confronto a quanto previsto con il rinnovo mensile dell’abbonamento. Sono inclusi anche calcio, Formula 1, MotoGP e tanto altro.