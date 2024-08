Guarda in streaming Olimpiadi (7 agosto) dall'Italia e dall'estero

Lo spettacolo delle Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicina alla conclusione, ma oggi ci aspettano nuove sfide e nuove medaglie da assegnare. Puoi vedere tutti gli appuntamenti di Parigi 2024 in programma oggi, mercoledì 7 agosto, in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay oppure grazie alla diretta trasmessa da NOW, anche dall’estero con la soluzione proposta da NordVPN (in offerta).

Olimpiadi, le gare 7 agosto: programma e streaming

Diamo uno sguardo all’elenco delle discipline protagoniste in questa giornata, con decine di gare. Eccole: atletica leggera, golf, taekwondo, canoa sprint, pallamano, arrampicata sportiva, tennistavolo, tuffi, lotta, pallacanestro, vela, skateboard, ciclismo su pista, hockey, sollevamento pesi, beach volley, nuoto artistico, pallavolo e pugilato.

Sono due i grandi appuntamenti di oggi per quanto riguarda gli impegni degli azzurri negli sport di squadra, entrambi validi per le semifinali: Italia-Francia della pallavolo maschile e Italia-Ungheria della pallanuoto maschile. Puoi vedere le partite, così come tutti gli altri giochi olimpici, in streaming su NOW.

Sei all’estero? Nessun problema, ci pensa la VPN

Anche se ti trovi all’estero, puoi vedere le Olimpiadi con il commento in italiano. Come? Grazie alla rete globale di NordVPN. Ecco la procedura da seguire.

Utilizza l’app di NordVPN (in sconto) su smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo scelto per vedere Parigi 2024;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming su RaiPlay o su NOW per goderti lo spettacolo olimpico.

NOW per la diretta streaming delle Olimpiadi

Approfitta della promozione in corso e attiva l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW, che include la diretta di tutte le gare delle Olimpiadi e non solo (anche Serie A, Formula 1, MotoGP e molto altro), a un prezzo vantaggioso rispetto al rinnovo mensile. Scopri di più sul sito ufficiale.