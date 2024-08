Grecia-Italia (Olimpiadi, pallanuoto femminile): guarda in streaming

Si torna in vasca a Parigi 2024, con Grecia-Italia della pallanuoto femminile, in programma oggi, venerdì 2 agosto, alle ore 15:35. Una sfida da dentro o fuori per la nostra nazionale. La puoi vedere in streaming gratis dai tuoi dispositivi su RaiPlay oppure in diretta sulla piattaforma NOW di Sky. Nessun problema nemmeno se sei all’estero, grazie a NordVPN e alla sua rete globale di server.

Olimpiadi, pallanuoto femminile: come vedere Grecia-Italia

L’esordio delle azzurre ai giochi olimpici non è stato dei migliori, con la sconfitta subita nel match di apertura contro la Francia (9-8), al termine di una gara combattuta. È poi arrivata la disfatta totale con gli Stati Uniti (3-10). Quella di oggi è dunque l’ultima possibilità per continuare a sperare nella qualificazione. L’ultimo appuntamento è fissato per il 4 agosto, con la Spagna. Non perdere la diretta della partita.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Se sei tra i fortunati che in questo periodo si trovano all’estero per godersi le meritate vacanze estive (o se sei lontano dal nostro paese per lavoro), non rinunciare alla telecronaca in italiano delle Olimpiadi. Tutto ciò che ti serve è uno strumento come NordVPN. Ecco come fare.

Apri l’app di NordVPN (guarda lo sconto) sul dispositivo scelto per vedere la partita;

cerca un server localizzato in Italia tra quelli proposti dalla VPN e attiva la connessione;

con il tuo nuovo indirizzo IP italiano, inizia lo streaming su RaiPlay o su NOW.

C’è anche la diretta su NOW

Come anticipato, anche NOW trasmette i giochi olimpici in diretta. Per vederli sulla piattaforma ti basta il pass Sport, in offerta al prezzo mensile di 14,99 euro se scegli l’abbonamento annuale. Sono incluse anche le partite della Serie A, le gare del campionato di Formula 1 e molto altro ancora.