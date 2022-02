Olimpiadi invernali 2022: con BlufVPN a solo 2 euro

Le Olimpiadi invernali 2022 sono in piena fase di svolgimento e stanno regalando agli atleti azzurri non poche soddisfazioni.

Per chi ama seguire questo evento direttamente in live streaming però, va ricordato come l’utilizzo di una VPN è più che consigliato. Attraverso questo strumento infatti, è possibile ottenere il mascheramento dell’IP, facendo in modo che hacker, enti governativi, aziende e persino lo stesso ISP non abbia accesso ai dati di navigazione.

Proprio per quanto riguarda gli ISP, alcuni possono intervenire riducendo la banda utilizzata da un singolo utente, se questo ne sta facendo ampio utilizzo. Le VPN permettono dunque di nascondere l’utilizzo del traffico, eliminando questi limiti del servizio.

Va poi considerato anche come l’utilizzo di queste piattaforme vada oltre a streaming e sicurezza. Per esempio, una buona VPN permette anche di aggirare i limiti territoriali per quanto concerne alcuni contenuti.

Per esempio, utilizzando un servizio di questo tipo dall’Italia è possibile accedere ai contenuti Netflix americani che, di solito non sono accessibili a chi non risiede negli Stati Uniti.

Per seguire al meglio le Olimpiadi invernali 2022 serve una VPN veloce e sicura

Lo streaming audiovisivo richiede molta banda. Di fatto, affidarsi a una VPN gratuita non è una buona scelta. Così facendo infatti, è facile riscontrare problemi come buffering o comunque difficoltà nel fruire di contenuti visivi fluidi.

In tal senso, per rapporto tra servizi e costo, BlufVPN rappresenta una scelta tra le migliori possibili. Si tratta di un servizio di Virtual Private Network in grado, con un singolo account, di funzionare su 5 diversi dispositivi.

La politica a livello di privacy e sicurezza di questa piattaforma poi, ha come principale regola quella di non conservare i log dei propri utenti. Si tratta dunque di uno dei servizi tra i più sicuri del settore in questo senso. Il supporto 24 ore su 24 e 7 giorni a settimana poi, rappresenta il fiore all’occhiello di BlufVPN.

Ma quanto costa questa VPN? Grazie agli interessanti sconti, è possibile ottenere una sottoscrizione triennale con l’80% di sconto. Di fatto, è possibile avere a disposizione tutta la protezione di una VPN per il costo ridicolo di appena 2 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.