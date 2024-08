Olimpiadi, beach volley maschile: guarda Italia-Cile in streaming

La coppia Ranghieri-Carambula in campo oggi, venerdì 2 agosto alle ore 10, per la fase preliminare del beach volley maschile alle Olimpiadi 2024 di Parigi: guarda Italia-Cile in streaming gratis su RaiPlay oppure sulla piattaforma NOW di Sky, accessibile da tutti i dispositivi. E, se ti trovi all’estero, grazie a NordVPN (in promozione) non devi nemmeno rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Italia-Cile (beach volley maschile)

Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro i Paesi Bassi (1-2) e la sconfitta rimediata al secondo turno dalla Norvegia (2-0), conclusa con tanto di autocritica per la prestazione non proprio brillante, il duo scende di nuovo sotto rete per affrontare i sudamericani Grimalt-Grimalt, fin qui battuti in entrambe le partite disputate. Il pronostico è dunque a favore degli azzurri, ma la gara è delicata e da non sottovalutare. La puoi vedere in diretta per non perdere nemmeno un attimo della sfida decisiva per il passaggio del turno.

Ti trovi all’estero? È sufficiente una VPN

Forse non lo sapevi, ma basta una VPN per guardare lo streaming attraverso i canali italiani se ti trovi all’estero. Ecco come fare, agganciando un server locale e navigando così come se ti trovassi nel nostro paese.

Esegui NordVPN (verifica le offerte) sul dispositivo che preferisci: smartphone, tablet, computer o altro;

scegli un server italiano per ottenere un indirizzo IP locale;

avvia la visione su RaiPlay o NOW per seguire le competizioni.

Le Olimpiadi in streaming su NOW

