Italia-Spagna (pallanuoto femminile): guarda la partita in streaming

Tocca alle azzurre della pallanuoto femminile tenere alto il tricolore, nel match Italia-Spagna alle Olimpiadi 2024 che si gioca oggi, domenica 4 agosto, alle ore 15:35. È in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW. Per chi si trova all’estero, la soluzione di NordVPN (scopri la promozione) consente di vedere la partita con la telecronaca nella nostra lingua.

Pallanuoto femminile: come vedere Italia-Spagna

Dopo le sconfitte rimediate nei primi due impegni contro Francia (9-8) e Stati Uniti (3-10), la nazionale ha rialzato la testa scendendo in vasca per affrontare la Grecia, superandola (8-12). Ora tocca alle spagnole, avversarie temibili reduci da un percorso fin qui perfetto, essendo riuscite prima a disintegrare le difese delle padrone di casa francesi (15-6), poi a battere le americane (11-13) e infine le greche (10-8). Puoi guarda la sfida sulla piattaforma di Sky che offre la copertura completa dell’evento.

Le Olimpiadi in italiano, dall’estero

Anche questa partita, così come il resto dei giochi olimpici, è visibile dall’estero con la telecronaca in italiano, grazie a uno strumento come NordVPN. Come funziona? È molto semplice: non devi far altro che seguire i pochi passi descritti qui sotto.

Se non l’hai ancora installata, scarica e poi esegui l’applicazione di NordVPN (c’è una promo per te);

scorri l’elenco dei server disponibili e selezionane uno italiano;

dopo aver attivato la connessione ottieni un indirizzo IP del nostro paese e sei pronto per lo streaming su RaiPlay o NOW.

Parigi 2024: guarda Italia-Spagna su NOW di Sky

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono disponibili in diretta streaming anche su NOW, con la copertura completa disponibile sulla piattaforma di Sky. Approfitta dell’offerta speciale e ottieni il pass Sport per un anno con un forte risparmio, include anche altri sport come calcio, Formula 1 e MotoGP. Visita la piattaforma per scoprire tutti i dettagli della promozione.