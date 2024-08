Pallavolo femminile, Italia-Turchia: come vederla in streaming

Decisiva per ottenere il primato in classifica e per affrontare nel migliore dei modi l’avvicinamento ai quarti di finale, Italia-Turchia della pallavolo femminile è l’appuntamento più atteso di oggi alle Olimpiadi 2024, almeno per quanto riguarda gli sport di squadra. Si gioca al mattino, domenica 4 agosto alle ore 09:00. Puoi vedere la partita in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay oppure, se lo preferisci, con la diretta su NOW. E se sei all’estero per goderti le meritate vacanze, nessun problema: con NordVPN hai accesso al racconto della sfida nella nostra lingua.

Italia-Turchia, pallavolo femminile: come vederla in streaming

Il cammino è stato fin qui impeccabile per le azzurre allenate da Julio Velasco, che nel primo turno hanno battuto la Repubblica Dominicana per 3-1 e nel secondo sono invece state in grado di superare l’ostacolo dei Paesi Bassi con un secco 3-0. Ora tocca alle turche, anch’esse reduci da due vittorie consecutive, e si prospetta un match ben più combattuto ed equilibrato rispetto ai precedenti. Lo puoi vedere anche sulla piattaforma di Sky, così come il resto dei giochi olimpici.

Guarda la partita in diretta dall’estero

Segui in diretta la nuova sfida per Danesi, Egonu, Antropova e compagne anche se ti trovi all’estero, grazie a NordVPN e alla sua rete globale di server, per vedere il match con il racconto in italiano.

Attiva NordVPN (oggi in offerta sul tuo dispositivo;

collegalo a un server geolocalizzato in Italia per ottenere un indirizzo IP nostrano;

sei pronto per vedere la sfida su RaiPlay o NOW.

Le Olimpiadi 2024 sono in streaming su NOW

Ti segnaliamo la possibilità di attivare l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW, quello che include anche Serie A, Formula 1 e molto altro, a un prezzo vantaggioso in confronto al rinnovo mensile. Non lasciarti sfuggire l’occasione.