Olimpiadi: guarda in streaming Polonia-Italia (pallavolo maschile)

Polonia-Italia è l’appuntamento clou di oggi per gli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024: va in scena il big match della pallavolo maschile, tra la nostra nazionale e i campioni d’Europa, una sorta di remake della finale dell’ultimo torneo continentale. Non sarà un’impresa facile per la squadra allenata da De Giorgi. Si gioca sabato 3 agosto, 17:00, puoi vedere la partita in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW, anche se ti trovi all’estero, grazie a NordVPN.

Polonia-Italia (pallavolo maschile): come vedere la partita in streaming

Simone Giannelli e compagni sono reduci da una serie di due vittorie consecutive, la prima ottenuta all’esordio dei giochi olimpici contro il Brasile (3-1, più faticata di quanto atteso) e la seconda invece contro l’Egitto (con un secco 3-0). Anche i polacchi sono ancora imbattuti, nonostante qualche difficoltà di troppo incontrata nella sfida con i brasiliani, chiusa solo al tie-break (15-12) e con il brivido. Ti ricordiamo che sulla piattaforma di Sky trovi anche tutte le altre gare della giornata.

Nessun problema per la diretta dall’estero

Non perdere lo spettacolo di Italia-Polonia con il commento nella nostra lingua, anche se ti trovi all’estero, magari per una meritata vacanza. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno strumento come NordVPN, grazie alla sua rete globale di server.

Avvia l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo che desideri: smartphone, tablet, computer o altro;

connettiti a un server situato in Italia per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

accedi a RaiPlay o NOW per guardare la partita in streaming.

Guarda Polonia-Italia in streaming su NOW

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono trasmesse in diretta streaming anche sulla piattaforma NOW di Sky. Puoi approfittare dell’offerta in corso per ottenere l’abbonamento annuale al pass Sport a un prezzo inferiore rispetto a quello del rinnovo mensile. Trovi maggiori informazioni sul sito ufficiale.