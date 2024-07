Olimpiadi: Sky scende in campo con oltre 1.000 ore di diretta

È tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi, con la cerimonia di apertura fissata per questo venerdì a Parigi. E se in chiaro la Rai trasmetterà 300 ore di gare, Sky insieme ad Eurosport triplicherà la programmazione della tv di Stato con oltre 1.000 ore di diretta, offrendo ai suoi abbonati una copertura pressoché totale dell’evento a cinque cerchi.

A questo proposito, ti segnaliamo la nuova offerta della pay-tv inglese: Sky Calcio e Sky TV al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro, per un risparmio complessivo di 326 euro in un anno e mezzo. Nel pacchetto sono incluse anche le Olimpiadi di Parigi, con dieci canali Eurosport dedicati interamente alla manifestazione (di cui uno in 4K).

L’offerta di Sky per le Olimpiadi 2024

La partnership tra Sky ed Eurosport garantirà agli utenti della pay-tv di seguire tutte le discipline olimpiche: dall’atletica leggera al tennis, dal nuoto al basket, dalla pallavolo al calcio. Per queste Olimpiadi, infatti, è prevista la programmazione di oltre 1.000 di gare in diretta, con otto nuovi canali Eurosport che si aggiungeranno agli storici Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Mai come quest’anno sarà importante avere una visione d’insieme di tutti gli sport, dato che la spedizione azzurra composta da 403 atleti promette di regalare grandi emozioni. A partire da Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, la coppia d’oro dell’atletica, che a Parigi difende gli ori conquistati tre anni fa a Tokyo, senza poi dimenticare Jannik Sinner, nuovo fenomeno del tennis mondiale, chiamato alla sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (foto di copertina).

La nuova offerta di Sky è valida solo online: per l’attivazione collegati su questa pagina del sito ufficiale Sky.