Olimpiadi: dove vedere le gare in streaming e dall'estero (25 luglio)

Le Olimpiadi 2024 stanno per entrare nel vivo: puoi guardare in streaming gratis gli eventi più importanti sulla piattaforma RaiPlay o, in alternativa, sulla piattaforma NOW di Sky. Se ti trovi all’estero, non rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie a uno strumento come NordVPN (in promozione) e seguendo la breve guida che trovi più avanti in questo articolo.

Olimpiadi 2024: le gare del 25 luglio

La seconda giornata di gare ha in calendario il calcio femminile (Canada-Nuova Zelanda e Spagna-Giappone alle 17:00, Germania-Australia e Nigeria-Brasile alle 19:00, Francia-Colombia e Stati Uniti-Zambia alle 21:00), la pallamano femminile (Slovenia-Danimarca alle 9:00, Paesi Bassi-Angola alle 11:00, Spagna-Brasile alle 14:00, Germania-Corea alle 16:00, Ungheria-Francia alle 19:00 e Norvegia-Svezia alle 21:00), il rugby a sette maschile (Samoa-Kenya alle 14:00, Argentina-Australia alle 14:30, Stati Uniti-Uruguay alle 15:00) e il tiro con l’arco (femminile alle 09:30 e maschile alle 14:15). Scopri di più su con la programmazione di NOW.

Come vederle in streaming dall’estero

Come anticipato, è sufficiente uno strumento come NordVPN (in sconto) per guardare le Olimpiadi in streaming dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Ecco i pochi e semplici passi da seguire.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda la promozione) sul dispositivo scelto per guardare le gare;

collegati a uno dei server presenti in Italia per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri la piattaforma RaiPlay da sito o applicazione per iniziare a seguire le gare.

L’alternativa: la diretta su NOW

Sky trasmetterà le Olimpiadi 2024 di Parigi in streaming anche sulla piattaforma NOW, attraverso i canali Eurosport. Per vedere le gare puoi attivare il pass Sport, lo stesso che include Serie A, Serie C, Premier League, le coppe europee di calcio, i tornei ATP e WTA del tennis, la Formula 1, la MotoGP, il basket NBA e tanto altro. Scegli l’abbonamento annuale al prezzo di soli 14,99 euro al mese.