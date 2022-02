Oltre 50 euro di sconto sul portatile ultracompatto Chuwi

Il Chuwi HeroBook Air è il compagno ideale per la vita quotidiana, grazie a un design estremamente compatto e maneggevole. Se a questo aggiungi un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, allora diventa il portatile perfetto da avere sempre con sé per il lavoro o lo studio, oggi disponibile a poco più di 200 euro su Amazon. Si tratta di un’offerta a tempo della durata di sole poche ore e su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non posso garantirtene la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Computer portatile Chuwi HeroBook Air: caratteristiche tecniche

La proposta di Chuwi è pensata per offrire la massima portabilità, pur offrendo un dispositivo veloce e reattivo. Monta un display da 11,6 pollici in alta definizione con bordi piuttosto sottili che riescono a contenere le dimensioni complessive. Il computer, infatti, pensa meno di 1 chilo rappresentando uno dei dispositivi più compatti presenti sul mercato. Tuttavia, non rinuncia alla tastiera full-size e ad un generoso touchpad che garantiscono confort e precisione. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz, affiancato da 4GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Il processore, inoltre, consente di aggiornare gratuitamente il computer al nuovo Windows 11.

Nel complesso, offre ottime prestazioni per la gestione dei documenti, la navigazione o la fruizione dei contenuti multimediali. Chuwi, infatti, offre insieme al computer anche l’abbonamento di 1 anno alla suite Microsoft Office Personal, indispensabile per professionisti e studenti. La connettività non lascia desiderare nulla, con un’uscita mini-HDMI che consente di collegare perfino un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. Le porte USB sono due, di cui una 2.0 per la connessione di ulteriori periferiche e una USB 3.0 ad alta velocità ideale per il trasferimento dati. Non manca neanche un pratico slot per microSD che consente di espandere lo spazio di archiviazione di ulteriori 128GB. Completano la dotazione le reti wireless che includono sia il Wi-Fi che il Bluetooth 4.2.

Grazie all’offerta lampo, puoi acquistare l’HeroBook Air con il 20% di sconto a soli 207,20 euro su Amazon per un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo di listino.

