Omaggio tecnologico: Apple Watch con SelfyConto Mediolanum, ma anche altri device

Omaggio tecnologico? Che ne diresti dell’Apple Watch SE? La possibilità te la offre SelfyConto di Banca Mediolanum.

Questo conto online rende le operazioni bancarie quotidiane più facili, grazie soprattutto all’app dedicata. Tutte le operazioni bancarie saranno sempre a portata di mano, ovunque tu sia. Se poi sei Under 30, il canone di tenuta conto è gratuito finché non compi 30 anni, mentre per tutti gli altri è a zero per il primo anno. Anche la carta di debito è gratuita per il primo anno e i prelievi in zona Euro sono senza commissioni.

Sfrutta l’omaggio tecnologico con SelfyConto: ecco come

Come ricevere l’Apple Watch SE gratuitamente? Basta invitare due amici ad aprire il conto SelfyConto e sarà tuo. Aspetta, perché ci sono altri premi. Portando quattro amici otterrai l’iPad di ultima generazione, mentre con sei il nuovissimo iPhone 15.

Per partecipare alla promozione, apri il conto online usando lo SPID, o se preferisci, con un semplice documento d’identità, codice fiscale, smartphone e email a portata di mano. Infine, dovrai identificarti tramite bonifico o webcam. Più facile di così!

SelfyConto non è solo un conto per giovani, ma anche per chiunque voglia digitalizzare e semplificare la gestione del denaro, senza doversi preoccupare delle enormi spese di gestione. Le principali operazioni bancarie come MAV, RAV, pagamenti F23 e F24, e ricariche telefoniche sono gratuite. Anche i bonifici SEPA sono senza costi fino a dicembre 2024 (con la possibilità di prolungamento).

Il tempo è denaro, lo sappiamo tutti, e risparmiare su entrambi è un vantaggio non trascurabile. Ecco perché l’app di SelfyConto permette di controllare i movimenti del conto in ogni momento e da qualsiasi dispositivo. Insomma, chi non vorrebbe un conto che offre un omaggio tecnologico mettendo in moto il semplice passaparola? Al di là di questo, SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta la scelta più smart e conveniente del momento.