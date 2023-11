RIP Omegle (2009-2023): chiusura annunciata

La chiusura di Omegle, appena annunciata, si porta via un’idea di Internet che non c’è più. E che, con tutta probabilità, non potrà più tornare. Ognuno decida, sulla base della propria sensibilità e della propria attitudine nell’approcciare il mondo online, se questo è un bene o un male. Inaugurato nell’ormai lontano 2009 da un programmatore allora diciottenne, il sito ha fornito a chiunque una finestra attraverso la quale affacciarsi e iniziare subito a conversare con un estraneo, inizialmente solo mediante una chat scritta, ma implementando poco dopo anche la componente audio e video.

A darne la notizia è Leif K-Brooks, fondatore del progetto, con un lungo messaggio di addio pubblicato sulla homepage. Ne riportiamo di seguito l’apertura, in forma tradotta.

Cari sconosciuti, dal momento in cui ho scoperto Internet, in giovane età, per me è stato un posto magico. Crescendo in una piccola città, relativamente isolata dal mondo più grande, è stata una rivelazione su quanto ancora ci fosse da scoprire, su quante persone e idee interessanti il mondo avesse da offrire.

Con oltre 50 milioni di visitatori mensili (fonte SimilarWeb) nel mese di ottobre, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di sperimentare una forma di interazione online inedita, diversa rispetto a quella fornita dai social della prima ora. Ha goduto di una rinnovata popolarità durante il periodo della pandemia.

C’è chi su Omegle si è incontrato chiudendo la videochat dopo pochi secondi e chi invece, come racconta il suo fondatore, ha poi messo su famiglia.

Non solo luci nella storia della piattaforma, ma anche ombre, ed è il suo stesso creatore ad ammetterlo. Agli abusi rilevati si è cercato di porre rimedio con un mix tra moderazione automatica, manuale e collaborazione con le autorità quando necessario.

Per questo, c’è chi accoglie l’epitaffio come una buona notizia, anziché lamentarsi per la chiusura improvvisa. In particolare, l’attenzione è concentrata sugli impieghi malevoli che hanno preso di mira i minori.

Omegle reported 600 000 incidents of child sexual abuse on its site in 2022. It was egregiously dangerous and the world is a better place without it.

The fact that it was taken offline by civil action and not state enforcement is an indictment of the weakness of US regulation. https://t.co/dGT28NcgPz

— Michael Salter (@mike_salter) November 9, 2023