Omi, l'assistente AI da indossare che legge nella mente

L’anno scorso è stato il boom dei gadget indossabili. Molti ricorderanno Humane AI Pin e Rabbit R1. Omi è un altro dispositivo wearable grande come una moneta che ambisce a diventare il nostro compagno AI.

Uno dei suoi punti di forza è la sua natura open source, che permette agli smanettoni di sbizzarrirsi con il dispositivo e creare nuove esperienze. Based Hardware, l’azienda di San Francisco che lo produce, offre anche dei kit per sviluppatori.

Omi, il dispositivo indossabile AI per leggere nel pensiero

Omi si può attaccare alla testa, ai vestiti o indossare come un ciondolo. I creatori assicurano che la batteria integrata dura diversi giorni con una sola carica, registrando l’audio in tempo reale. Grazie all’AI, Omi può riassumere istantaneamente le conversazioni, generare punti chiave e fornire trascrizioni live di riunioni, chat e memo vocali. Anche se di solito richiede una connessione Internet, può registrare l’audio offline e trascriverlo appena si riconnette.

Si può tempestare di domande e lui risponderà in base a ciò che sa di noi e alle informazioni che trova sul web. Tra le varie funzioni, può anche inviare email e aiutare a pianificare appuntamenti e a seguito di comandi vocali.

Integrazione con app e servizi popolari

Omi si integra con app e servizi famosi per migliorare l’esperienza utente. Il suo marketplace conta oltre 250 app, tra cui nomi noti come Google Calendar, Notion e Google Drive.

Il microfono del dispositivo può essere configurato per sentire tutte le voci nella stanza o solo la propria. Si può gestire il dispositivo e accedere alle conversazioni che cattura tramite le app per Android e iOS.

A proposito di privacy, sul sito del prodotto i creatori affermano che dati sono crittografati e tutto può essere eliminato con un clic nell’app di Omi. Se si perde il dispositivo, si può comunque accedere alle conversazioni e rimuoverle tramite l’app.

In arrivo anche l’interfaccia cervello-computer

E quindi Omi può leggere nel pensiero? I creatori ci stanno lavorando: un modulo di interfaccia cervello-computer è previsto per il secondo trimestre del 2025. I primi 5.000 che ordineranno il dispositivo avranno la priorità per acquistare il modulo. Omi è attualmente disponibile in preordine a 89 dollari. Non ci sono costi aggiuntivi o abbonamenti mensili per continuare a usarlo.