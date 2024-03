OmniGPT per usare ChatGPT 4, Claude 3, Gemini Pro e Mistral

OmniGPT è un servizio innovativo che offre l’accesso a una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia, tra cui ChatGPT 4, Claude 3 Opus, Gemini Pro, Llama, Mistral e Perplexity. Con un abbonamento mensile a partire da soli 16 dollari, gli utenti possono godere di un utilizzo illimitato di questi potenti strumenti. Inoltre, grazie ai codici sconto che si trovano facilmente online, è possibile ottenere ulteriori sconti.

OmniGPT: un’interfaccia intuitiva e accessibile

L’interfaccia di OmniGPT è progettata per essere semplice e intuitiva, consentendo agli utenti di accedere facilmente al servizio sia da desktop che da dispositivi mobili. Inoltre, è possibile integrare OmniGPT con WhatsApp. In questo modo è possibile utilizzare i modelli di intelligenza artificiale direttamente tramite la chat. Tuttavia, per attivare questa funzionalità, è necessario fornire il proprio numero di telefono.

Rispetto ad altri servizi simili, come Poe, OmniGPT si distingue per il suo prezzo estremamente competitivo. Mentre Poe costa 22,99 € al mese, OmniGPT offre un abbonamento mensile a poco meno di 16 euro. Questo prezzo potrebbe subire variazioni in futuro, ma al momento rappresenta un’opzione decisamente conveniente per gli utenti interessati a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, il pagamento del servizio avviene tramite Link, il servizio di Stripe, garantendo transazioni veloci e sicure.

Un team dedicato e una comunità in crescita

Nonostante il team di sviluppo di OmniGPT sia attualmente di dimensioni ridotte, con circa quattro persone che lavorano al progetto, originario della Thailandia, il servizio sta guadagnando popolarità tra gli utenti. La comunità, infatti, è in continua crescita, con molti utenti che condividono le loro esperienze e impressioni sul servizio su piattaforme come Reddit. Seguire le discussioni relative a OmniGPT su queste piattaforme può essere un ottimo modo per rimanere aggiornati sugli sviluppi del servizio e conoscere le opinioni di altri utenti.