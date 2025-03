On-prem o cloud pubblico? Scopri Cubbit, la terza via

Il dibattito tra l’utilizzo di soluzioni on-premises e cloud pubblico è da anni centrale nella scelta delle strategie infrastrutturali per aziende e service provider. Cubbit DS3 Composer si presenta come una soluzione innovativa che supera questo dualismo, offrendo una terza via che combina i vantaggi di entrambi gli approcci. In questo articolo, esploreremo come DS3 Composer possa essere la scelta ideale per strategie multi-cloud e hybrid cloud, e come si integri perfettamente anche con strategie puramente on-premises o di cloud pubblico.

Con l’avvento del cloud, a partire dal 2005, le aziende hanno progressivamente smesso di preoccuparsi dell’infrastruttura fisica, potendo accedere alle risorse scalabili offerte da terzi e riducendo costi e complessità. Tuttavia, l’affidamento a un fornitore esterno ha comportato una perdita di controllo sul processo, con implicazioni sulla sicurezza e sulla visibilità dei dati.

Cos’è e come funziona Cubbit DS3 Composer

DS3 Composer è una soluzione sviluppata da Cubbit, azienda italiana pioniera nel campo dello storage geo-distribuito. La piattaforma consente di aggregare risorse di storage da diverse fonti, come cloud pubblico, on-premises ed edge, in un unico dominio dati. Gli utenti possono quindi allestire e personalizzare la propria infrastruttura sulla base delle specifiche esigenze. Sbarazzandosi di qualunque vincolo.

Lo schema innovativo sul quale si basa DS3 Composer, permette di combinare la flessibilità del cloud con la sicurezza e il controllo dell’infrastruttura on-premises, grazie a una soluzione personalizzabile e scalabile.

Non solo. DS3 Composer vive anche sull’edge cloud. Sono molteplici le realtà che hanno bisogno di memorizzare in sicurezza i dati vicino al punto in cui essi sono raccolti ed elaborati. L’opportunità, accordata da DS3 Composer, di gestire i dati in prossimità dell’utente finale aiuta a migliorare significativamente la latenza e la sicurezza, rendendo la soluzione di Cubbit perfetta anche per le applicazioni che richiedono bassa latenza ed elevate garanzie in termini di protezione dei dati.

Il concetto di aggregazione delle risorse

DS3 Composer permette di scegliere i nodi di storage da utilizzare: possono essere fisici (server, NAS) o virtuali (macchine virtuali, container). In ogni caso gli utenti hanno sempre pieno controllo sui dati, decidendo dove sono archiviati e come sono gestiti.

Una volta selezionati i nodi, essi sono organizzati in reti geo-distribuite chiamate Swarm. Ogni Swarm è una raccolta di nodi che, insieme, formano un sistema di storage unico. Per aggiungere una risorsa allo Swarm, è sufficiente installare l’apposito agent fornito da Cubbit.

I dati sono poi esposti attraverso un gateway S3 (quindi pienamente compatibile con le API AWS, così da non necessitare di modifiche gravose lato applicazioni in uso) e resi accessibili da qualunque punto della rete. Gli utenti della piattaforma hanno così la garanzia che i dati siano sempre disponibili e accessibili.

Le operazioni di cifratura, frammentazione e replica dei dati alla base del servizio di storage Cubbit, assicurano una protezione avanzata contro ransomware e disastri.

Sovranità del dato e massimo controllo

Uno dei vantaggi più concreti di DS3 Composer è la piena sovranità sui dati garantita dalla piattaforma. È infatti possibile geo-delimitare la memorizzazione dei dati in base alle proprie esigenze.

Questo tipo di caratteristica, integrata nella piattaforma, garantisce conformità con normative e direttive come GDPR, ISO 27001, DORA, NIS2, ACN senza dover affrontare le complessità legate alla gestione dei dati in data center centralizzati e sotto il controllo di soggetti terzi, spesso con sede legale fuori dai confini europei.

Gli utenti mantengono il controllo totale sui dati, sull’infrastruttura e sui costi, evitando le spese nascoste tipiche dei servizi cloud pubblici, come le fee spesso applicate nel momento in cui si trasferiscono i dati altrove, si cancellano i dati, si replicano i bucket (ossia i contenitori che ospitano le informazioni) o si utilizzano le API (Application Programming Interfaces).

Personalizzazione e libertà nella scelta della configurazione hardware

DS3 Composer è una soluzione white label: consente cioè di personalizzare il servizio di cloud storage con il proprio marchio. Un approccio particolarmente apprezzato dai service provider, che offrono servizi di storage personalizzati ai propri clienti.

La piattaforma di Cubbit è inoltre hardware agnostica, funzionando su qualsiasi hardware e data center. Con DS3 Composer si è quindi liberi di “riciclare” la propria infrastruttura esistente, riducendo il Total Cost of Ownership (TCO), minimizzando i rifiuti elettronici e l’impronta di carbonio.

Efficienza e Scalabilità

DS3 Composer consente di configurare e distribuire la propria infrastruttura in pochi minuti, scalando facilmente da pochi terabyte a petabyte di capacità in termini di storage, sulla base delle necessità dell’azienda. La piattaforma si basa su un modello senza investimenti iniziali e permette una gestione ottimizzata delle risorse.

Questa scalabilità senza limiti è figlia proprio dell’abilità di DS3 Composer nell’aggregazione di risorse da diverse fonti, rendendole complessivamente disponibili come un unico repository di tipo object store S3 tramite un pannello di controllo dedicato.

La piattaforma di Cubbit è progettata per funzionare su qualsiasi hardware o macchina virtuale, consentendo il riutilizzo delle risorse esistenti e l’ottimizzazione degli investimenti già effettuati. La tecnologia geo-distribuita di DS3 Composer assicura una resilienza ineguagliabile, proteggendo i dati da guasti hardware o interruzioni, per una massima disponibilità del servizio.

Benefici per gli utenti di DS3 Composer

L’implementazione e l’uso di DS3 Composer possono offrire diversi vantaggi sia alle realtà aziendali che a soggetti quali service provider, IT reseller, system integrator e Business Alliance Partners:

Controllo totale e personalizzazione . DS3 Composer consente ai partner di offrire ai propri clienti un’esperienza cloud personalizzata e completa, combinando i vantaggi del cloud pubblico e delle soluzioni on-premises. Un approccio che permette di differenziarsi sul mercato e aumentare la soddisfazione del cliente. I partner possono configurare reti geo-distribuite adatte alle esigenze specifiche dei clienti, garantendo conformità normativa e vicinanza geografica.

. DS3 Composer consente ai partner di offrire ai propri clienti un’esperienza cloud personalizzata e completa, combinando i vantaggi del cloud pubblico e delle soluzioni on-premises. Un approccio che permette di differenziarsi sul mercato e aumentare la soddisfazione del cliente. I partner possono configurare reti geo-distribuite adatte alle esigenze specifiche dei clienti, garantendo conformità normativa e vicinanza geografica. Nuove opportunità di business . DS3 Composer permette ai partner di diventare provider di servizi cloud, generando nuove entrate e margini di profitto elevati. È possibile presentare ai clienti finali soluzioni di cloud storage sovrane e iper-resilienti, conquistando il favore degli utenti sensibili ai temi legati alla sicurezza e alla conformità. La piattaforma Cubbit supporta la multi-tenancy, consentendo a ogni partner di gestire molteplici soggetti-clienti, con pieno controllo sulle risorse, configurazioni e policy.

. DS3 Composer permette ai partner di diventare provider di servizi cloud, generando nuove entrate e margini di profitto elevati. È possibile presentare ai clienti finali soluzioni di cloud storage sovrane e iper-resilienti, conquistando il favore degli utenti sensibili ai temi legati alla sicurezza e alla conformità. La piattaforma Cubbit supporta la multi-tenancy, consentendo a ogni partner di gestire molteplici soggetti-clienti, con pieno controllo sulle risorse, configurazioni e policy. Riduzione dei costi e miglioramento dell’efficienza. DS3 Composer offre un modello di costo ottimizzato, con risparmi fino all’80% rispetto alle soluzioni tradizionali di cloud storage e on-premises. I partner che scelgono DS3 Composer possono così offrire soluzioni più economiche ai loro clienti, senza compromettere la qualità del servizio.

Perché Cubbit DS3 Composer migliora i data center

DS3 Composer rappresenta una soluzione innovativa per i data center, proponendosi come uno strumento volto alla promozione di un ecosistema digitale sempre più distribuito e sostenibile.

I data center non sono semplici “magazzini di dati”, ma piattaforme che favoriscono la connessione tra aziende e servizi digitali. In particolare, i colocation data center offrono infrastrutture condivise che permettono alle imprese di ridurre i costi operativi, ottimizzare le risorse IT e migliorare la sicurezza informatica.

Questi hub digitali facilitano l’accesso a servizi avanzati di cloud computing, intelligenza artificiale e analisi dei dati, elementi cruciali per la trasformazione digitale delle imprese locali.

Strumenti come DS3 Composer offrono nuove opportunità per ottimizzare l’infrastruttura di storage. La piattaforma aiuta a puntare su un cloud storage geo-distribuito, eliminando la dipendenza da strutture centralizzate e promuovendo una maggiore resilienza e sicurezza dei dati.

Inoltre, DS3 Composer favorisce la sostenibilità ambientale riducendo i costi energetici e l’impronta di carbonio, allineandosi con gli sforzi compiuti a livello di data center per un’integrazione virtuosa con l’ambiente circostante.

In collaborazione con Cubbit