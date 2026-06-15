Ondata di calore killer: l’acqua bollente sta cuocendo i pesci vivi

Un’ondata di calore killer sta facendo strage di pesci che stanno cuocendo vivi nell’acqua bollente del lago Como, in Minnesota. Questa preoccupante notizia è stata riportata dal Minnesota Star Tribune. Gli scienziati si stanno mobilitando e hanno lanciato l’allarme. Una squadra di operai ha dovuto trascorrere tutto il fine settimana rimuovendo migliaia di carcasse di pesci morti.

Marielena Lima, responsabile del programma di scienze fluviali presso la Charles River Watershed Association, in un’intervista con l’emittente locale WGBH, ha dichiarato: “È una moria di pesci così precoce. Di solito accade più avanti in estate, quando fa davvero caldo. Ma siamo in siccità da mesi ormai, quindi penso che sia una combinazione di tutti questi effetti negativi sulla fauna ittica del nostro bacino idrografico“.

Britta Belden, responsabile della divisione di monitoraggio e ricerca del Capitol Region Watershed District, ha spiegato che non è la prima volta che questo succede: “Le popolazioni di queste singole specie nel lago sono soggette a fluttuazioni naturali. È un fenomeno diffuso. La cosa migliore che possiamo fare è continuare a sostenere la salute del lago e dell’ecosistema“.

L’ondata di calore killer preannuncia un aumento vertiginoso di moria di pesci

Nonostante Britta Belden sostenga che questo fenomeno non sia di per sé allarmante, studi recenti sostengono che la moria di pesci è destinata ad aumentare vertiginosamente nei prossimi anni perché la correlazione tra ondata di calore killer, caldo estremo e mortalità ittica diventa impossibile da ignorare.

Poiché le temperature ambientali continuano ad aumentare e gli organismi sono esposti a condizioni nuove e potenzialmente letali, la possibilità di un aumento degli eventi di mortalità di massa per le popolazioni animali appare probabile. Le morie causate da condizioni estive estreme si sono verificate in modo sproporzionato nei laghi con temperature superficiali medie più elevate e durante i periodi di caldo estremo.

“Prevediamo che la moria di pesci causata dalle condizioni ambientali estive raddoppierà entro la metà del secolo nei laghi temperati settentrionali (2041-2059) e quadruplicherà entro la fine del secolo (2081-2099), in particolare alle latitudini meridionali“, spiegano gli esperti nello studio.